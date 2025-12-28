Kaki Terlemah Rasmus Hojlund Taklukkan Emil Audero, Napoli Sikat Cremonese

Cremonese kembali gagal memetik kemenangan setelah dipaksa takluk 2-0 dari tamunya, Napoli, Minggu (28/12) malam WIB, di Stadio Giovanni Zin dalam lanjutan Serie A Italia.

Rasmus Hojlund menjadi bintang kemenangan Napoli usai dua kali menundukkan Emil Audero. Kiper timnas Indonesia ini tidak berdaya mencegah mantan penggawa Manchester United itu melepaskan tembakan dari jarak dekat untuk mencatatkan nama di papan skor.

Penampilan Audero tidak mengecewakan, karena dia mampu mematahkan ancaman serius Napoli, termasuk dari Scott McTominay, walau akhirnya ditaklukkan kaki terlemah Hojlund, kanan.

Napoli tampil dominan dengan tidak memberi kesempatan kepada Cremonese mengembangkan permainan. Hojlund mencetak gol pertamanya di di pertandingan ini pada menit ke-19. Dia kemudian mencetak brace menjelang babak pertama usai.