Kaki Terlemah Rasmus Hojlund Taklukkan Emil Audero, Napoli Sikat Cremonese
Rasmus Hojlund mencetak brace kemenangan Napoli
Cremonese kembali gagal memetik kemenangan setelah dipaksa takluk 2-0 dari tamunya, Napoli, Minggu (28/12) malam WIB, di Stadio Giovanni Zin dalam lanjutan Serie A Italia.
Rasmus Hojlund menjadi bintang kemenangan Napoli usai dua kali menundukkan Emil Audero. Kiper timnas Indonesia ini tidak berdaya mencegah mantan penggawa Manchester United itu melepaskan tembakan dari jarak dekat untuk mencatatkan nama di papan skor.
Penampilan Audero tidak mengecewakan, karena dia mampu mematahkan ancaman serius Napoli, termasuk dari Scott McTominay, walau akhirnya ditaklukkan kaki terlemah Hojlund, kanan.
Napoli tampil dominan dengan tidak memberi kesempatan kepada Cremonese mengembangkan permainan. Hojlund mencetak gol pertamanya di di pertandingan ini pada menit ke-19. Dia kemudian mencetak brace menjelang babak pertama usai.
Napoli menempel Milan di klasemen sementara
Kemenangan dalam laga tandang ini sangat penting bagi Napoli untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara. Napoli kini menempel AC Milan setelah menempati peringkat dua usai mengumpulkan 34 poin. Sedangkan Cremonese yang mencatat tiga laga beruntun tanpa kemenangan, berada di posisi ke-12 dengan 21 poin.
Cremonese mencari momen kebangkitan di Firenze
Audero dan Cremonese kini berusaha mendapatkan momen kebangkitan ketika mereka melakoni pertandingan tandang ke Stadio Artemio Franchi di Firenze untuk menghadapi Fiorentina, Minggu (4/1) malam WIB. Sementara Napoli kembali harus bertanding di luar kandang, karena mereka menyambangi Stadion Olimpico untuk menantang Lazio pada hari yang sama.
Susunan pemain
Cremonese tanpa Michele Collocolo dan Federico Ceccherini yang menjalani sanksi akumulasi kartu, tetapi Martin Payero kembali setelah menjalani larangan bermain. Matteo Bianchetti juga kembali dengan mengenakan masker pelindung. Sedangkan Romelu Lukaku, Sam Beukema, Mathias Olivera, Andre Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour, Alex Meret, dan Kevin De Bruyne absen membela Napoli.
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Sanabria, Vardy.
Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.
