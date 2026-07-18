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Kaka: Malam ini akan mengubah segalanya, Yamal... dan Messi berbeda dari kebanyakan orang

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Yamal
Kaka
L. Messi
Spanyol
Argentina
AS
Brasil

Saran berharga bagi para pemain Spanyol dan Argentina

Sudah 24 tahun berlalu sejak tim nasional Brasil mengangkat Piala Dunia di Yokohama, namun Kaka masih mampu mengingat dengan jelas momen yang paling membekas dalam karier olahraganya. Ia tidak berbicara tentang gol atau aksi penentu. Ia berbicara tentang saat ketika tangannya menyentuh piala yang merupakan impian terbesar bagi setiap bintang sepak bola.

Kaka mengenang hal itu dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Adidas dan dihadiri secara eksklusif oleh surat kabar Marca di Spanyol: “Mengangkat trofi itu adalah momen paling mendebarkan dalam hidupku.”

Gambar itu lebih dari sekadar kenangan. Itu adalah akhir dari perjalanan yang dimulai bertahun-tahun lalu... Si anak kecil yang merayakan gelar juara Brasil pada 1994, remaja yang merasakan kekalahan pada 1998, dan pemuda berusia 20 tahun yang akhirnya menjadi bagian dari tim nasional yang tak terulang.

Ia menegaskan: “Setiap Piala Dunia mengingatkanku betapa istimewanya turnamen ini. Sangat sulit untuk bisa berada di sana. Hanya segelintir pemain yang berkesempatan bermain di final.”


  • Bagaimana pertandingan final dimainkan sebelum peluit kick-off dibunyikan

    Marca melanjutkan: "Yang menarik adalah Kaka hampir tidak pernah bermain selama Piala Dunia itu (2002). Dia bahkan hampir turun bermain di final melawan Jerman. Luis Felipe Scolari memanggilnya untuk masuk, dia menunggu beberapa menit dalam posisi siap di pinggir lapangan... tetapi bola tidak keluar dari lapangan.

    Kaka mengungkapkan: “Scolari memanggilku, dan aku menunggu lima atau tujuh menit di pinggir lapangan, tapi bola tidak keluar dari lapangan. Saat pertandingan berakhir, aku hanya punya waktu untuk kembali ke bangku cadangan, mengambil bendera, dan mulai merayakan.”

    Dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai kesempatan yang terlewatkan. Justru sebaliknya. Musim panas itu mengubah selamanya cara pandangnya terhadap sepak bola.

    Dia berkata tentang hal itu: “Itu adalah berkah. Itu mengubah hidup dan karierku. Aku menghabiskan 52 hari hidup bersama para pemain terbaik dunia dan belajar dari mereka.”

    Turnamen itu membuatnya semakin matang... dan itulah mengapa kini ia bisa menjelaskan segalanya dengan sangat baik: “Ada momen-momen penuh harapan, ketakutan, dan kecemasan... Kamu harus belajar bagaimana menyeimbangkan semua perasaan itu.”

    Oleh karena itu, jika ia bisa memberikan satu nasihat kepada para pemain yang akan turun ke lapangan MetLife pada hari Minggu, nasihat itu akan sangat sederhana. “Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Berikan 100% usaha kamu. Hal terburuk yang bisa kamu rasakan setelah itu adalah berpikir bahwa kamu sebenarnya bisa melakukan lebih banyak, tapi tidak melakukannya.”

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  • Malam yang mungkin akan mengubah Lamine Yamal... dan Messi sang inspirator

    Saat menganalisis pertandingan antara Spanyol dan Argentina, Kaka melihat dua jalur yang sangat berbeda menuju final: “Spanyol datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Banyak orang awalnya tidak menganggap mereka sebagai kandidat kuat, tetapi mereka telah menempuh perjalanan yang luar biasa dan menyingkirkan Prancis sambil bermain dengan sangat baik.”

    Mengenai Argentina, ia berkata: “Mereka tidak pernah menyerah. Selalu berjuang. Mereka membuktikannya saat melawan Cape Verde, Mesir, dan Inggris. Keteguhan untuk tidak pernah menyerah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa.”

    Kaka kemudian berhenti sejenak saat menyebut nama Lamine Yamal, sambil menyoroti bahwa malam besok bisa mengubah hidupnya selamanya.

    Ia berkata tentangnya: “Di usia 19 tahun, ia bisa saja menjadi juara dunia besok. Hal itu bisa mengubah seluruh kariernya, juga kehidupan pribadinya.”

    Mengenai Messi, ia berkata: “Dia sudah memenangkan segalanya. Termasuk Piala Dunia. Namun, melihatnya di usia 39 tahun, bermain seperti biasanya dan tetap termotivasi untuk terus bersaing… itu adalah sumber inspirasi, tidak hanya di lapangan tetapi juga dalam kehidupan.”

    Ia menyoroti bahwa Messi berbeda dari kebanyakan orang, sambil menambahkan: “Dia adalah orang dengan mentalitas yang sangat kuat. Banyak orang, ketika telah mencapai semua tujuan mereka, sedikit menurunkan standar mereka. Dia tidak begitu, dia tetap mencari lebih banyak lagi, tetap berusaha menjadi lebih baik. Hal ini sangat menginspirasi saya.”

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