Kaka: Malam ini akan mengubah segalanya, Yamal... dan Messi berbeda dari kebanyakan orang

Marca melanjutkan: "Yang menarik adalah Kaka hampir tidak pernah bermain selama Piala Dunia itu (2002). Dia bahkan hampir turun bermain di final melawan Jerman. Luis Felipe Scolari memanggilnya untuk masuk, dia menunggu beberapa menit dalam posisi siap di pinggir lapangan... tetapi bola tidak keluar dari lapangan.

Kaka mengungkapkan: “Scolari memanggilku, dan aku menunggu lima atau tujuh menit di pinggir lapangan, tapi bola tidak keluar dari lapangan. Saat pertandingan berakhir, aku hanya punya waktu untuk kembali ke bangku cadangan, mengambil bendera, dan mulai merayakan.”

Dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai kesempatan yang terlewatkan. Justru sebaliknya. Musim panas itu mengubah selamanya cara pandangnya terhadap sepak bola.

Dia berkata tentang hal itu: “Itu adalah berkah. Itu mengubah hidup dan karierku. Aku menghabiskan 52 hari hidup bersama para pemain terbaik dunia dan belajar dari mereka.”

Turnamen itu membuatnya semakin matang... dan itulah mengapa kini ia bisa menjelaskan segalanya dengan sangat baik: “Ada momen-momen penuh harapan, ketakutan, dan kecemasan... Kamu harus belajar bagaimana menyeimbangkan semua perasaan itu.”

Oleh karena itu, jika ia bisa memberikan satu nasihat kepada para pemain yang akan turun ke lapangan MetLife pada hari Minggu, nasihat itu akan sangat sederhana. “Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Berikan 100% usaha kamu. Hal terburuk yang bisa kamu rasakan setelah itu adalah berpikir bahwa kamu sebenarnya bisa melakukan lebih banyak, tapi tidak melakukannya.”

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