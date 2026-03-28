Pencapaian dua digit: ini adalah yang pertama kalinya dalam karier Keinan Davis, setelah berbagai masalah cedera yang mengganggu perjalanan sang penyerang kelahiran 1998 asal Stevenage bersama Aston Villa, Nottingham Forest, dan Watford sebelum akhirnya bergabung dengan Udinese di Italia pada tahun 2023. 10 gol dan 3 assist di ligamenjadikannya peringkat ketiga di antara para penyerang Serie A, hanya di belakang Lautaro dari Inter dan Douvikas dari Como. Tak perlu diragukan lagi bahwa desas-desus transfer akan segera mengemuka untuknya, seperti yang terjadi pada Beto dan Lucca sebelum dirinya.
Kabar transfer Keinan Davis: apa yang beredar menjelang musim panas mengenai striker Udinese ini, terkait Juventus dan lainnya
Kontrak Davis akan berakhir pada 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2028. Beberapa klub telah menghubungi Udinese pada Januari lalu, baik dari Italia maupun luar negeri, khususnya dari Turki. Nama Juventus sempat disebut-sebut, namun saat ini, seperti dilaporkan Matteo Moretto di saluran YouTube Fabrizio Romano, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung. Topik ini diperkirakan akan kembali dibahas oleh klub-klub yang tertarik sekitar pertengahan Mei.
"TIDAK ADA YANG SEPERTI DIA"
"Davis sekali lagi membuktikan betapa pentingnya dia bagi tim kami; tidak ada pemain lain dalam skuad yang memiliki karakteristik serupa." Demikian kata Kosta Runjaic, pelatih Udinese, yang setelah kemenangan atas Fiorentina pada pekan ke-27, 2 Maret lalu, menekankan betapa kehadiran sang penyerang sangat menentukan. Tim asal Friuli ini, memang, baru saja mengalami tiga kekalahan beruntun yang dialami tepatnya tanpa kehadiran sang penyerang yang sedang cedera.