Kabar transfer Keinan Davis: apa yang beredar menjelang musim panas mengenai striker Udinese ini, terkait Juventus dan lainnya

Pencapaian dua digit: ini adalah yang pertama kalinya dalam karier Keinan Davis, setelah berbagai masalah cedera yang mengganggu perjalanan sang penyerang kelahiran 1998 asal Stevenage bersama Aston Villa, Nottingham Forest, dan Watford sebelum akhirnya bergabung dengan Udinese di Italia pada tahun 2023. 10 gol dan 3 assist di ligamenjadikannya peringkat ketiga di antara para penyerang Serie A, hanya di belakang Lautaro dari Inter dan Douvikas dari Como. Tak perlu diragukan lagi bahwa desas-desus transfer akan segera mengemuka untuknya, seperti yang terjadi pada Beto dan Lucca sebelum dirinya.