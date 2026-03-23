Kabar terbaru cedera Man Utd: Benjamin Sesko dan Bryan Mbeumo sama-sama mundur dari tugas tim nasional

Manchester United kini telah mengonfirmasi bahwa baik Sesko maupun Mbeumo tidak akan ikut serta dalam laga-laga internasional pada akhir Maret, namun bek sayap Noussair Mazraoui akan bergabung dengan timnas Maroko setelah pulih dari sakit.

Sebuah pernyataan dari United berbunyi: "Bek Manchester United, Noussair Mazraoui, telah pulih dari sakit dan akan bergabung dengan timnas Maroko, menjelang laga persahabatan melawan Ekuador dan Paraguay. Bryan Mbeumo terpaksa mundur dari skuad Kamerun untuk laga persahabatan melawan Australia dan Tiongkok, sebagai tindakan pencegahan, setelah diganti pada menit ke-71 dalam pertandingan imbang 2-2 melawan Bournemouth pada Jumat malam.

"Benjamin Sesko juga harus mundur dari tugas internasional. Penyerang tengah ini akan absen dalam laga persahabatan Slovenia melawan Hungaria dan Montenegro, guna memastikan ia pulih sepenuhnya dari masalah yang telah dikelola dengan hati-hati oleh United selama beberapa pekan terakhir."