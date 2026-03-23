Kabar terbaru cedera Man Utd: Benjamin Sesko dan Bryan Mbeumo sama-sama mundur dari tugas tim nasional
Gol dari Sesko dan Mbeumo mengantarkan Man Utd ke peringkat ketiga
Setelah paruh pertama musim 2025-26 yang kurang memuaskan di bawah asuhan mantan manajer Ruben Amorim, United memutuskan untuk memecat pelatih asal Portugal itu dan menggantikannya dengan Carrick hingga akhir musim.
Keputusan tersebut terbukti tepat, dengan Setan Merah kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier saat jeda internasional bulan Maret. Mbeumo tampil konsisten sejak bergabung dari Brentford pada musim panas lalu, mencetak sepuluh gol di semua kompetisi, sementara Sesko mengalami peningkatan performa setelah awal yang sulit di Old Trafford, dengan mencetak enam gol sepanjang Januari dan Februari.
Kedua pemain tersebut akan absen selama jeda internasional karena cedera
Manchester United kini telah mengonfirmasi bahwa baik Sesko maupun Mbeumo tidak akan ikut serta dalam laga-laga internasional pada akhir Maret, namun bek sayap Noussair Mazraoui akan bergabung dengan timnas Maroko setelah pulih dari sakit.
Sebuah pernyataan dari United berbunyi: "Bek Manchester United, Noussair Mazraoui, telah pulih dari sakit dan akan bergabung dengan timnas Maroko, menjelang laga persahabatan melawan Ekuador dan Paraguay. Bryan Mbeumo terpaksa mundur dari skuad Kamerun untuk laga persahabatan melawan Australia dan Tiongkok, sebagai tindakan pencegahan, setelah diganti pada menit ke-71 dalam pertandingan imbang 2-2 melawan Bournemouth pada Jumat malam.
"Benjamin Sesko juga harus mundur dari tugas internasional. Penyerang tengah ini akan absen dalam laga persahabatan Slovenia melawan Hungaria dan Montenegro, guna memastikan ia pulih sepenuhnya dari masalah yang telah dikelola dengan hati-hati oleh United selama beberapa pekan terakhir."
Setan Merah menyia-nyiakan peluang dalam hasil imbang di Bournemouth
Meskipun Sesko dan Mbeumo sama-sama tampil dalam laga imbang 2-2 United melawan Bournemouth pada Jumat malam, tak satu pun dari keduanya berhasil mencetak gol. Sebaliknya, tendangan penalti Bruno Fernandes dan gol bunuh diri James Hill membawa United unggul 2-1 sebelum dan sesudah gol penyama kedudukan dari Ryan Christie, namun Eli Junior Kroupi mencetak gol dari titik penalti saat The Cherries bangkit untuk mengamankan satu poin.
Meskipun mengecewakan pada malam itu, akhir pekan ini ternyata cukup baik bagi United dalam perebutan tiket Liga Champions. Aston Villa menang pada Minggu sore, tetapi Liverpool dan Chelsea menderita kekalahan pada Sabtu melawan Brighton dan Everton masing-masing, sehingga tim asuhan Carrick kini unggul lima poin dari peringkat kelima dengan hanya tujuh pertandingan tersisa di musim ini.
Carrick menargetkan penutupan musim yang gemilang setelah menggantikan Amorim
Sementara banyak pemain andalannya akan terbang ke berbagai penjuru dunia untuk membela negara masing-masing, Carrick akan merancang penutup musim yang kuat, dengan peluang lolos ke Liga Champions masih berada di tangan United.
Tanpa kompetisi piala yang mengganggu, Setan Merah dapat fokus sepenuhnya pada pertandingan-pertandingan Liga Premier. Setelah jeda internasional, United akan menjamu rival lama mereka, Leeds, sebelum bertandang ke markas rival lima besar, Chelsea, di Stamford Bridge.