Laporan mengenai spekulasi yang beredar di Dortmund terkait Woltemade dan juga Fisnik Asllani hanyalah "isapan jempol", kata direktur olahraga klub Schwarzgelben dalam sebuah wawancara dengan Sport Bild, sambil menekankan bahwa BVB memiliki susunan pemain yang "sangat solid" di lini depan dengan Serhou Guirassy dan Fabio Silva.
Diterjemahkan oleh
Kabar mengejutkan soal transfer Nick Woltemade dan BVB? "Kami punya dua pemain dengan profil serupa"
Suratkabar Bild melaporkan bahwa Dortmund mempertimbangkan untuk memanggil kembali Woltemade ke Bundesliga jika Guirassy hengkang. Hal ini dipicu oleh rumor yang juga dilontarkan oleh Bild, bahwa Guirassy ingin meninggalkan tim "Schwarzgelben" pada musim panas mendatang meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028.
Woltemade pindah dari VfB Stuttgart ke Newcastle United musim panas lalu dengan nilai transfer 95 juta euro, namun di sana ia mengalami krisis yang nyata, setidaknya dalam hal mencetak gol, setelah awal yang kuat, karena pelatih Eddie Howe hampir tidak pernah lagi menempatkannya di posisi andalannya.
"Saya tahu bahwa orang mengaitkan saya dengan gol, tetapi Anda tidak bisa membandingkan rasio gol seorang penyerang dengan seorang gelandang yang bermain 50, 60, 70 meter dari gawang lawan," kata Woltemade baru-baru ini kepada Süddeutsche Zeitung dan menegaskan: "Saat ini saya adalah Nick Woltemade yang benar-benar berbeda dari yang saya di awal musim!"
Menurut Bild, Woltemade juga tidak ingin meninggalkan The Magpies setelah hanya satu tahun. Dan menurut Ricken, tidak ada minat untuk itu, karena menurut bos BVB tidak ada kebutuhan untuk bertindak - hal ini juga berlaku untuk rumor yang beredar seputar Fisnik Asllani, yang sejak kedatangan Ole Book sebagai direktur olahraga baru di Dortmund dikaitkan dengan kepindahan ke BVB.
Book pernah meminjamkan Asllani ke SV Elversberg dan dengan demikian membuka jalan bagi pemain timnas Kosovo itu menuju terobosan definitifnya di sepak bola profesional Jerman. Namun, menurut Ricken, hal yang sama juga berlaku untuk kepindahan Asllani: "Kami sudah punya dua pemain dengan profil seperti itu!"
- (C)Getty Images
Ricken membenarkan ketertarikan BVB terhadap Jadon Sancho
Ricken pun menjelaskan secara lebih rinci minat BVB terhadap kembalinya Jadon Sancho, karena pada dasarnya rencana transfer di lini serang ini terutama bertujuan untuk menggantikan "kreativitas dan kontribusi gol Julian Brandt". Pemain berusia 29 tahun itu akan meninggalkan BVB pada akhir musim ini, sama seperti Niklas Süle, dan tanpa biaya transfer.
Sancho disebut-sebut sebagai salah satu kandidat, juga karena ia setidaknya secara finansial sesuai dengan kriteria pencarian Dortmund, mengingat ia akan tersedia tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang. "Tentu saja kami mencari pemain serang yang memiliki kualitas, dapat langsung membantu kami, dan tidak membutuhkan biaya transfer yang fantastis," kata Ricken mengenai hal ini dan menjawab pertanyaan konkret tentang Sancho dengan jelas: "Kami memeriksa apakah mereka dapat membuat kami lebih baik. Kami juga melakukan hal yang sama terhadap Jadon."
Pemain berusia 26 tahun itu bermain di Dortmund dari 2017 hingga 2021 dan berhasil menembus tim utama di sana. Namun, transfernya senilai 85 juta euro ke Manchester United tidak pernah berjalan mulus. Setelah berselisih dengan pelatih saat itu, Erik ten Hag, Sancho kembali ke BVB pada Januari 2024 untuk setengah musim dan menjadi pilar penting dalam perjalanan menuju final Liga Champions.