Kabar mengejutkan soal transfer Nick Woltemade dan BVB? "Kami punya dua pemain dengan profil serupa"

Surat kabar Bild melaporkan bahwa Dortmund mempertimbangkan untuk memanggil kembali Woltemade ke Bundesliga jika Guirassy hengkang. Hal ini dipicu oleh rumor yang juga dilontarkan oleh Bild, bahwa Guirassy ingin meninggalkan tim "Schwarzgelben" pada musim panas mendatang meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028.

Woltemade pindah dari VfB Stuttgart ke Newcastle United musim panas lalu dengan nilai transfer 95 juta euro, namun di sana ia mengalami krisis yang nyata, setidaknya dalam hal mencetak gol, setelah awal yang kuat, karena pelatih Eddie Howe hampir tidak pernah lagi menempatkannya di posisi andalannya.

"Saya tahu bahwa orang mengaitkan saya dengan gol, tetapi Anda tidak bisa membandingkan rasio gol seorang penyerang dengan seorang gelandang yang bermain 50, 60, 70 meter dari gawang lawan," kata Woltemade baru-baru ini kepada Süddeutsche Zeitung dan menegaskan: "Saat ini saya adalah Nick Woltemade yang benar-benar berbeda dari yang saya di awal musim!"

Menurut Bild, Woltemade juga tidak ingin meninggalkan The Magpies setelah hanya satu tahun. Dan menurut Ricken, tidak ada minat untuk itu, karena menurut bos BVB tidak ada kebutuhan untuk bertindak - hal ini juga berlaku untuk rumor yang beredar seputar Fisnik Asllani, yang sejak kedatangan Ole Book sebagai direktur olahraga baru di Dortmund dikaitkan dengan kepindahan ke BVB.

Book pernah meminjamkan Asllani ke SV Elversberg dan dengan demikian membuka jalan bagi pemain timnas Kosovo itu menuju terobosan definitifnya di sepak bola profesional Jerman. Namun, menurut Ricken, hal yang sama juga berlaku untuk kepindahan Asllani: "Kami sudah punya dua pemain dengan profil seperti itu!"