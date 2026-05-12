Seperti dilaporkan portal Deichstube, klub Schwarzgelben telah menanyakan kabar Mio Backhaus, yang saat ini terikat kontrak dengan SV Werder Bremen. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan seberapa serius minat Dortmund terhadap kiper berusia 22 tahun tersebut.
Kabar mengejutkan soal kiper di BVB? Borussia Dortmund dikabarkan sangat tertarik pada kiper Bundesliga
Backhaus dianggap sebagai salah satu talenta terbesar sepak bola Jerman di posisi penjaga gawang dan telah diturunkan sebagai kiper utama di tim Hijau-Putih pada musim ini. Di semua kompetisi, ia telah tampil sebanyak 31 kali, kebobolan 54 gol, dan mencatatkan lima clean sheet.
Di Borussia Dortmund, sebenarnya Gregor Kobel adalah kiper utama yang tak terbantahkan di bawah mistar gawang, sehingga jika terjadi transfer, Backhaus kemungkinan besar akan direncanakan sebagai kiper cadangan yang menjanjikan dan calon kiper utama di masa depan.
SC Freiburg juga sedang berusaha merekrut Backhaus
Selain itu, BVB memiliki dua opsi lain dalam daftar gaji mereka, yaitu pemain cadangan saat ini, Alexander Meyer, dan Diant Ramaj yang akan kembali pada musim panas nanti setelah masa peminjamannya di 1. FC Heidenheim berakhir. Namun, dengan usianya yang sudah 35 tahun, Meyer bukanlah pemain termuda lagi, sementara Ramaj dikabarkan akan dijual lebih awal.
Dalam upaya merekrut Backhaus, BVB juga harus menghadapi persaingan dari beberapa klub lain. Terutama SC Freiburg yang dilaporkan sedang berusaha merekrut Backhaus, mengingat klub di Breisgau tersebut ingin bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Noah Atubolu.
Kontrak Backhaus di Bremen masih berlaku hingga 30 Juni 2028.