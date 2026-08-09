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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kabar mengejutkan dari Juventus: Bologna meminta Koopmeiners untuk Lucumì

Juventus
Transfers
Bologna
T. Koopmeiners
J. Lucumi

Perkembangan baru dalam negosiasi antara Juventus dan Bologna untuk bek Kolombia itu: muncul pemain barter yang mengejutkan

Juventus terus mengejar Jhon Lucumì, tetapi negosiasi dengan Bologna masih rumit. Klub rossoblù itu menilai bek tersebut setidaknya 20 juta euro dan, untuk menurunkan porsi tunai, menurut Gazzetta.itmembuka kemungkinan untuk memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan: Bologna, lapor edisi online harian tersebut, meminta Teun Koopmeiners.


Di balik sikap keras Bologna ada alasan yang sangat jelas: klub asal Emilia itu harus mengakui kepada Genk 20% dari penjualan Lucumì di masa depan. Karena itu, mereka tidak bisa terlalu menurunkan harga sang bek tanpa berisiko merugi secara ekonomi. Klub juga ingin menepati janji yang dibuat kepada sang pemain, yang telah setuju bertahan satu musim lagi sebagai imbalan atas kesempatan untuk memilih tujuan berikutnya.

  • Faktor Sartori

    Juventus ingin mendatangkan Lucumì dengan sekitar 10 juta euro plus seorang pemain. Juventus telah mengajukan Juan Cabal sebagai kemungkinan alat tukar untuk mengurangi pengeluaran, tetapi kendalanya tetap pada persentase yang menjadi hak Genk.


    Hipotesis yang paling menarik justru bisa jadi adalah peminjaman Koopmeiners ke Bologna. Direktur olahraga Bologna Giovanni Sartori sangat mengenal gelandang itu, yang pernah ia bawa ke Italia pada masa di Atalanta, dan ia mendapat kepercayaan dari keluarganya. Bukan kebetulan, Sartori juga sedang menggarap sang saudara, Peer Koopmeiners.

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  • GAJI KOOP

    Juventus, di sisi lain, berniat berpisah dengan Teun, tetapi sejauh ini belum ada tawaran yang dianggap memuaskan. Sang pemain tampaknya tidak tertarik dengan proposal dari Turki, sementara pendekatan yang datang dari Premier League masih belum berubah menjadi negosiasi nyata. Gajinya sebesar 4,5 juta euro juga menjadi hambatan bagi pasar transfer rossoblù, meski peminjaman dengan keterlibatan minimum Juventus dalam pembayaran gaji bisa membuat operasi ini lebih berkelanjutan.

  • Belum ada Miretti untuk saat ini

    Fabio Miretti juga tetap berada di latar belakang, yang bisa dipertimbangkan Juventus untuk Bologna pada tahap berikutnya, tetapi memasukkannya ke dalam kesepakatan Lucumi saat ini tampaknya bukan opsi yang bisa ditempuh.


    Negosiasi karena itu tetap terbuka, dengan Juventus dituntut menemukan formula yang tepat untuk meyakinkan Bologna. Lucumi adalah targetnya, Koopmeiners bisa menjadi kunci untuk membuka jalan bagi operasi ini.


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