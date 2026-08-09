Kabar mengejutkan dari Juventus: Bologna meminta Koopmeiners untuk Lucumì

Juventus terus mengejar Jhon Lucumì, tetapi negosiasi dengan Bologna masih rumit. Klub rossoblù itu menilai bek tersebut setidaknya 20 juta euro dan, untuk menurunkan porsi tunai, menurut Gazzetta.itmembuka kemungkinan untuk memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan: Bologna, lapor edisi online harian tersebut, meminta Teun Koopmeiners.





Di balik sikap keras Bologna ada alasan yang sangat jelas: klub asal Emilia itu harus mengakui kepada Genk 20% dari penjualan Lucumì di masa depan. Karena itu, mereka tidak bisa terlalu menurunkan harga sang bek tanpa berisiko merugi secara ekonomi. Klub juga ingin menepati janji yang dibuat kepada sang pemain, yang telah setuju bertahan satu musim lagi sebagai imbalan atas kesempatan untuk memilih tujuan berikutnya.