"Kabar itu datang tepat pada waktunya": Karim Adeyemi dipastikan hengkang dari BVB

Sebelumnya, BVB telah "memberi izin" kepada pemain sayapnya untuk "melakukan pembicaraan dengan klub lain"; kepindahan Adeyemi ke Blaugrana yang dilatih oleh mantan pelatih tim nasional Jerman Hansi Flick telah santer dibicarakan selama beberapa hari terakhir. Menurut laporan media, Dortmund dan Barcelona telah menyepakati biaya transfer dasar sebesar 22 juta euro. Dortmund berpotensi mendapatkan sembilan juta euro melalui pembayaran bonus, ditambah klausul bagi hasil sebesar 35 persen jika pemain tersebut dijual kembali. Di BVB, kontrak Adeyemi masih berlaku hingga 2027, sedangkan di Katalonia ia kini mendapatkan kontrak berdurasi lima tahun.

Adeyemi sudah sangat mengenal calon pelatih barunya: Flick memanggilnya untuk pertama kalinya ke tim nasional Jerman pada September 2021. Sejauh ini, Adeyemi telah tampil dalam sebelas pertandingan internasional untuk tim nasional Jerman, namun ia gagal lolos ke Piala Dunia musim panas ini.