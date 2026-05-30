Seperti yang diumumkan oleh tim yang dipimpin oleh MVP Shai Gilgeous-Alexander, rekan setimnya yang juga bintang utama, Jalen Williams, kembali harus absen akibat masalah yang terus berlanjut akibat cedera paha.
Diterjemahkan oleh
Kabar buruk bagi OKC! Dua bintang absen dalam Game 7 yang menentukan melawan San Antonio Spurs
Williams, pencetak poin terbanyak kedua setelah SGA, telah absen dalam pertandingan ketiga hingga kelima di seri final Wilayah Barat, serta seluruh seri putaran kedua melawan Los Angeles Lakers. Cedera yang masih mengganggunya itu dialaminya pada pertandingan kedua melawan Phoenix Suns di putaran pertama.
Hanya pada pembukaan Final Wilayah Barat "J-Dub" menunjukkan performa terbaiknya dan mencetak 26 poin dalam 37 menit (11/25 FG, 7 assist, 3 rebound). Namun, mulai dari Game 2, tubuhnya kembali menghalangi rencananya. Cedera itu kambuh di Game 2 dan, meskipun telah istirahat lebih lama, tetap membatasi performanya secara jelas di Game 6.
Hal ini juga ditekankan oleh Pelatih Kepala Mark Daigneault. "Dia jelas tidak dalam kondisi 100 persen," katanya tentang pemain All-Star tersebut, yang pada pertandingan keenam seri ini—yang dimenangkan Thunder dengan skor 91-118—hanya mencetak satu poin dan melakukan dua turnover dalam sepuluh menit.
Williams sebelumnya telah melewatkan sebagian besar musim reguler dan hanya bisa bermain dalam 33 pertandingan. Pemain berusia 25 tahun itu sudah bermain dengan rasa sakit yang hebat di playoff musim lalu akibat robekan ligamen skapholunaris di pergelangan tangan kanannya dan harus menjalani operasi setelah meraih gelar juara. Dia dilaporkan telah menerima "28 atau 29 suntikan" lidokain dan kortison selama playoff agar bisa bermain, kata "J-Dub".
Setelah operasi, ia harus beristirahat selama berbulan-bulan dan baru kembali ke lapangan pada akhir November.
- Getty Images Sport
OKC juga harus bermain tanpa Ajay Mitchell saat menghadapi Spurs
Di starting five, Williams diperkirakan akan kembali digantikan oleh Jared McCain, yang bergabung dari Philadelphia 76ers melalui transfer mengejutkan di tengah musim dan mencetak rata-rata 12,6 poin per pertandingan selama dua putaran playoff terakhir. Dalam Game 3 melawan Spurs, rookie ini bahkan menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak 24 poin.
Selain Williams, OKC juga masih akan kehilangan Ajay Mitchell dalam pertandingan penentu Game 7 melawan San Antonio Spurs. Guard tersebut mengalami cedera betis dalam Game 3 melawan Spurs dan harus absen sejak saat itu.
Terutama dalam seri semifinal melawan Lakers, Mitchell tampil luar biasa di beberapa pertandingan, mencetak 18, 20, 24, dan bahkan 28 poin di pertandingan terakhir melawan LeBron James, Austin Reaves, dan kawan-kawan. Sudah terlihat jelas sejak musim reguler betapa besar kemajuan yang dicapai pemain berusia 23 tahun ini dalam perkembangannya dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam 57 pertandingan, ia rata-rata bermain selama 25,8 menit dan mencetak 13,6 poin (48,5% FG, 3,3 REB, 3,6 AST). Pada musim rookie-nya, ia hanya bermain selama 16,6 menit dan mencetak 6,5 poin.