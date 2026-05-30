Kabar buruk bagi OKC! Dua bintang absen dalam Game 7 yang menentukan melawan San Antonio Spurs

Williams, pencetak poin terbanyak kedua setelah SGA, telah absen dalam pertandingan ketiga hingga kelima di seri final Wilayah Barat, serta seluruh seri putaran kedua melawan Los Angeles Lakers. Cedera yang masih mengganggunya itu dialaminya pada pertandingan kedua melawan Phoenix Suns di putaran pertama.

Hanya pada pembukaan Final Wilayah Barat "J-Dub" menunjukkan performa terbaiknya dan mencetak 26 poin dalam 37 menit (11/25 FG, 7 assist, 3 rebound). Namun, mulai dari Game 2, tubuhnya kembali menghalangi rencananya. Cedera itu kambuh di Game 2 dan, meskipun telah istirahat lebih lama, tetap membatasi performanya secara jelas di Game 6.

Hal ini juga ditekankan oleh Pelatih Kepala Mark Daigneault. "Dia jelas tidak dalam kondisi 100 persen," katanya tentang pemain All-Star tersebut, yang pada pertandingan keenam seri ini—yang dimenangkan Thunder dengan skor 91-118—hanya mencetak satu poin dan melakukan dua turnover dalam sepuluh menit.

Williams sebelumnya telah melewatkan sebagian besar musim reguler dan hanya bisa bermain dalam 33 pertandingan. Pemain berusia 25 tahun itu sudah bermain dengan rasa sakit yang hebat di playoff musim lalu akibat robekan ligamen skapholunaris di pergelangan tangan kanannya dan harus menjalani operasi setelah meraih gelar juara. Dia dilaporkan telah menerima "28 atau 29 suntikan" lidokain dan kortison selama playoff agar bisa bermain, kata "J-Dub".

Setelah operasi, ia harus beristirahat selama berbulan-bulan dan baru kembali ke lapangan pada akhir November.