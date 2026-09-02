Juventus, Zhegrova masih ada di bursa transfer: waspadai Arab Saudi hingga Minggu

Masa depan Edon Zhegrova masih belum jelas. Winger Kosovo itu masuk radar Al-Ittihad, yang disebut telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui ketersediaan dan valuasi sang pemain. Belum ada tawaran resmi untuk saat ini, tetapi Juventus sudah menetapkan syarat mereka.





Seperti dilaporkan TuttoJuve.com, klub asal Turin itu hanya bersedia mempertimbangkan penjualan jika ada proposal setidaknya senilai €15 juta, angka yang masih bisa bertambah lewat bonus. Ambang itu akan memungkinkan mereka melindungi investasi yang telah dikeluarkan untuk pemain tersebut, yang dibeli dari Lille seharga sekitar €14,3 juta ditambah biaya tambahan dan bonus, serta terikat kontrak hingga 2030.