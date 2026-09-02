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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Zhegrova masih ada di bursa transfer: waspadai Arab Saudi hingga Minggu

Juventus
Transfers
E. Zhegrova

Untuk pemain Kosovo itu, Juventus masih menunggu tawaran resmi.

Masa depan Edon Zhegrova masih belum jelas. Winger Kosovo itu masuk radar Al-Ittihad, yang disebut telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui ketersediaan dan valuasi sang pemain. Belum ada tawaran resmi untuk saat ini, tetapi Juventus sudah menetapkan syarat mereka.


Seperti dilaporkan TuttoJuve.com, klub asal Turin itu hanya bersedia mempertimbangkan penjualan jika ada proposal setidaknya senilai €15 juta, angka yang masih bisa bertambah lewat bonus. Ambang itu akan memungkinkan mereka melindungi investasi yang telah dikeluarkan untuk pemain tersebut, yang dibeli dari Lille seharga sekitar €14,3 juta ditambah biaya tambahan dan bonus, serta terikat kontrak hingga 2030.

  • Karena itu, peminjaman sederhana tampaknya bukan solusi yang terlalu disukai Juventus. Ketertarikan konkret dari Al-Ittihad justru bisa membuka jalan menuju transfer permanen atau formula dengan jaminan yang memadai atas pembelian di masa depan.


    Situasinya pun masih menunggu perkembangan: kontak pertama sudah terjadi, kini dibutuhkan uang di atas meja. Jika klub Arab Saudi itu mendekati 15 juta, Juventus siap mendengarkan dengan serius. Bursa transfer di Arab Saudi ditutup pada Minggu, 6 September.


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