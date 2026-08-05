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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, yang terbaik dan terburuk: Zhegrova, gol yang luar biasa! David gagal total

Juventus
Serie A
E. Zhegrova
J. David

Pemain yang tampil apik dan mengecewakan dari tim Spalletti dalam laga yang dimenangi melawan Chelsea


Di Hong Kong, laga persahabatan antara Juventus asuhan Luciano Spalletti dan Chelsea asuhan Xabi Alonso berakhir dengan skor 1-0 untuk tim asal Turin, berkat gol Edon Zhegrova.


Berikut para pemain yang tampil apik dan yang mengecewakan di kubu Juventus (hari ini mengenakan jersey merah muda serta celana dan kaus kaki hitam).


  • TERATAS - ZHEGROVA

    Awalnya tidak berjalan terlalu baik: ia gagal mengontrol bola dan kehilangan penguasaan juga karena gerakan tipuan tak disengaja dari rekan setimnya, lalu ia memaksakan dribel kedua setelah pada percobaan pertama ia sebenarnya sudah lolos, dan mengirim bola ke tengah, tetapi rekan-rekannya sudah terlanjur bergerak terlalu jauh ke depan. Namun kemudian ia menebusnya dengan gol yang sangat indah: lewat assist Yildiz, pemain Kosovo itu memecah kebuntuan dengan tendangan kaki kiri melengkung yang bersarang di tiang jauh. Gol itu mendongkrak kepercayaan dirinya dan dalam lanjutan pertandingannya ia menampilkan aksi-aksi yang akhirnya memadukan kualitas teknik dengan efektivitas.


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  • BOGA

    Menonjol pada babak pertama lewat pergerakan yang bagus dan beberapa percobaan tembakan, salah satunya berhasil ditepis dengan baik oleh Sanchez.



  • Cambiaso

    Pada bagian awal pertandingan, ia menjadi yang paling hidup di antara para pemain Juventus, tampil konsisten dan berkualitas di sisi kanan, sekaligus menutup areanya dengan baik saat bertahan.


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  • FLOP - MILIK

    Ia lebih kesulitan daripada rekan-rekannya untuk menemukan ritme pertandingan, sering terlambat merespons umpan rekan setimnya, seperti pada satu sentuhan Miretti di babak pertama. Ia mencoba dari jarak jauh, tembakannya tidak melenceng jauh, tetapi itu tidak cukup.


  • DOUGLAS LUIZ

    Pemain Brasil itu menunjukkan keseriusan, dan telah menyatakan niatnya untuk tetap bertahan di Continassa, tetapi performanya sejauh ini belum seperti yang diminta Spalletti: ritmenya lambat, umpan-umpan vertikal hampir tidak ada.


  • DAVID

    Hanya bertahan beberapa menit di lapangan, dan Spalletti menjelaskan alasannya selepas pertandingan: "David seharusnya bermain sekitar setengah jam. Pada akhirnya saya lebih memilih memasukkannya langsung ke intensitas pertandingan ketimbang menunggu akhir laga. Jika kemudian, pada 15 menit terakhir, ada risiko membuatnya bermain terlalu banyak menit, dia bisa ditarik keluar lagi. Ini situasi yang normal pada periode musim seperti ini dan bisa dikelola ke satu arah atau yang lain". Faktanya, beberapa menit yang dijalani pemain Kanada itu tidak akan dikenang: penampilannya redup, dan dalam satu-satunya kesempatan ketika dia lolos dan punya peluang untuk melepaskan tembakan ke gawang, dia justru mencoba mengirim bola ke tengah. Spalletti tidak menyukainya.


  • SUSUNAN PERTANDINGAN

    Chelsea-Juventus 0-1


    Pencetak gol: 68' Zhegrova


    Chelsea (4-2-3-1): Sanchez (46' Penders); Palestra (65' Adarabioyo), Tosin (46' Sarr), Fofana (66' Subuloye), Hato (66' Anselmino), Nicoll-Jazuli (67' Lavia), Caicedo (66' Essugo), Quenda (46' Estevao), Joao Pedro (66' Delap), Gittens (65' Satpaev); Welbeck (46' Jackson, 82' Mudryk). Pelatih: Xabi Alonso.


    Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (63' Cabal), Gatti (75' Rugani), Kelly, Celik; Locatelli (46' Bremer), Douglas Luiz (63' Yildiz); Boga (46' Zhegrova), Miretti (63' Koopmeiners), Cambiaso (46' Owusu, 75' Arthur); Milik (46' David, 75' Durmisi). Pelatih: Spalletti.


    Kartu kuning: Douglas Luiz (J), Caicedo (C), Gatti (J), Bremer (J), Lavia (C)


    Kartu merah:



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