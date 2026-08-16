Dorotea Del Piero, putri Alessandro Del Piero, pindah dengan status sementara dari tim muda Juventus Women ke Moncalieri.





Berikut pernyataan resmi Moncalieri Women: "Kami dengan senang hati mengumumkan kedatangan Dorotea Del Piero dengan status pinjaman dari Juventus, yang pada musim 2026/27 akan menjadi bagian dari kelompok U-19 dan karena itu akan berpartisipasi di kompetisi Primavera 2. Dorotea adalah tambahan pemain muda yang prospektif, yang menegaskan keinginan klub untuk terus berinvestasi pada pertumbuhan dan pengembangan talenta, dengan menawarkan kepada mereka jalur teknis dan pembinaan di dalam proyek ini. Kami menyampaikan sambutan hangat kepadanya dari Presiden, jajaran manajemen, staf, dan seluruh keluarga besar Moncalieri Women".



