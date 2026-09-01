Lahir pada 2002, Woltemade dibesarkan di Werder Bremen, klub yang memberinya 51 penampilan dan 2 gol. Selama periode di Werder, ia menjalani musim 2022-23 sebagai pemain pinjaman di Elversberg, di mana ia bermain dalam 35 laga dan mencetak 17 gol. Pada 2024, ia pindah ke Stuttgart, di mana ia mencatatkan 35 pertandingan dan 17 remi, sebelum dijual ke Newcastle dengan nilai 80 juta plus bonus 10 juta. Pada musim 2025-26 bersama Magpies, ia membukukan 51 penampilan dan 11 gol. Pada musim ini, sebelum pindah ke Juve, ia telah memainkan dua pertandingan bersama Newcastle tanpa mencetak gol.



