Telah tiba di Turin Nick Woltemade, pemain Jerman kelahiran 2002 yang didatangkan Juventus dengan status pinjaman murni berbayar dari Newcastle. Pada sore hari, sang penyerang tengah akan menjalani tes medis di JMedical, sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Juventus selama satu musim.
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Juventus, Woltemade telah tiba: tes medis dan tanda tangan
Angka-angka
Penyerang Jerman itu datang dari Newcastle dengan status pinjaman. Sebuah operasi yang, dari sisi ekonomi, seharusnya memberi Juventus keringanan: Jonathan David, yang pindah ke Atletico Madrid, menerima sekitar 6 juta euro bersih per musim plus bonus, sementara Woltemade diperkirakan membebani sekitar 4,4 juta euro untuk gaji, ditambah 5 juta euro untuk peminjaman. David pergi ke Atletico Madrid dengan status pinjaman dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 25 juta euro.
KARIERnya
Lahir pada 2002, Woltemade dibesarkan di Werder Bremen, klub yang memberinya 51 penampilan dan 2 gol. Selama periode di Werder, ia menjalani musim 2022-23 sebagai pemain pinjaman di Elversberg, di mana ia bermain dalam 35 laga dan mencetak 17 gol. Pada 2024, ia pindah ke Stuttgart, di mana ia mencatatkan 35 pertandingan dan 17 remi, sebelum dijual ke Newcastle dengan nilai 80 juta plus bonus 10 juta. Pada musim 2025-26 bersama Magpies, ia membukukan 51 penampilan dan 11 gol. Pada musim ini, sebelum pindah ke Juve, ia telah memainkan dua pertandingan bersama Newcastle tanpa mencetak gol.
Nomor punggung 27
Di Juventus, Woltemade akan mengenakan nomor punggung 27.
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