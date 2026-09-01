Sudah resmi Nick Woltemade. Penyerang asal Jerman kelahiran 2002 itu direkrut Juventus dengan status pinjaman murni berbayar dari Newcastle. Pada sore hari, sang penyerang tengah akan menjalani tes medis di JMedical, sebelum menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Juventus selama satu musim.
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Juventus, Woltemade sudah menandatangani kontrak: resmi
ANGKA-ANGKA
Penyerang Jerman itu datang dari Newcastle dengan status pinjaman. Sebuah operasi yang, dari sisi ekonomi, seharusnya memberi Juventus keringanan: Jonathan David, yang pindah ke Atletico Madrid, menerima sekitar 6 juta euro bersih per musim ditambah bonus, sementara Woltemade diperkirakan akan membebani sekitar 4,4 juta sebagai gaji, ditambah 5 juta untuk pinjaman tersebut. David bergabung dengan Atletico Madrid dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 25 juta euro.
Karier
Lahir pada 2002, Woltemade tumbuh di Werder Bremen, klub tempat ia mencatatkan 51 penampilan dan 2 gol. Selama periode di Werder, ia menjalani musim 2022-23 sebagai pemain pinjaman di Elversberg, tempat ia memainkan 35 pertandingan dan mencetak 17 gol. Pada 2024, ia pindah ke Stuttgart, di mana ia mencatatkan 35 pertandingan dan 17 dayung, sebelum dijual ke Newcastle dengan nilai 80 juta plus 10 juta bonus. Pada musim 2025-26 bersama Magpies, ia membukukan 51 penampilan dan 11 gol. Pada musim ini, sebelum pindah ke Juve, ia telah memainkan dua pertandingan bersama Newcastle tanpa mencetak gol.
Jersey nomor 27
Di Juventus, Woltemade akan mengenakan jersey nomor 27.
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