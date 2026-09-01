Lahir pada 2002, Woltemade tumbuh di Werder Bremen, klub tempat ia mencatatkan 51 penampilan dan 2 gol. Selama periode di Werder, ia menjalani musim 2022-23 sebagai pemain pinjaman di Elversberg, tempat ia memainkan 35 pertandingan dan mencetak 17 gol. Pada 2024, ia pindah ke Stuttgart, di mana ia mencatatkan 35 pertandingan dan 17 dayung, sebelum dijual ke Newcastle dengan nilai 80 juta plus 10 juta bonus. Pada musim 2025-26 bersama Magpies, ia membukukan 51 penampilan dan 11 gol. Pada musim ini, sebelum pindah ke Juve, ia telah memainkan dua pertandingan bersama Newcastle tanpa mencetak gol.



