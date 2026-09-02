Nick Woltemade, rekrutan baru Juventus, berbicara kepada kanal resmi klub. Pemain Jerman kelahiran 2002 itu, yang datang dengan status pinjaman dari Newcastle, membuka perkenalannya dengan mengatakan: "Saya sangat bahagia berada di sini. Juventus adalah klub besar dan saya antusias menyambut petualangan baru ini. Bagi saya ini adalah negara lain dan saya senang bisa bermain di klub besar seperti ini. Bagi saya, Juventus adalah klub terbesar di Italia, jadi saya sangat bahagia dan bangga pada diri saya sendiri. Saya juga bangga untuk keluarga saya, agen saya, dan semua orang yang bekerja di Juve serta yang membuat transfer ini menjadi mungkin. Saya sangat bahagia berada di sini dan benar-benar tidak sabar untuk memulai".





Tentang karakteristik teknisnya: "Saya pikir saya adalah pesepakbola yang cerdas. Saya bisa mencetak gol, saya bisa memberi assist, saya bisa melepaskan umpan terakhir untuk rekan-rekan saya. Saya pikir saya bagus dalam menemukan posisi yang tepat di lapangan dan saya percaya bahwa, secara keseluruhan, seperti yang akan kalian lihat, itulah cara saya bermain. Saya pikir tidak sering kita melihat pemain tinggi yang bermain seperti saya. Saya sangat bahagia berada di tim seperti Juventus, yang sangat menguasai bola dan melakukannya dengan tempo yang tepat. Saya pikir dalam situasi seperti inilah saya bisa mengekspresikan diri dengan sebaik mungkin, jadi saya sangat senang".



