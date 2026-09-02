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Nick Woltemade Germany 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Woltemade: "Saya pikir saya mengambil sesuatu dari Ibrahimovic"

Juventus
Serie A
N. Woltemade

Penyerang baru Juventus memperkenalkan diri kepada para suporter

Nick Woltemade, rekrutan baru Juventus, berbicara kepada kanal resmi klub. Pemain Jerman kelahiran 2002 itu, yang datang dengan status pinjaman dari Newcastle, membuka perkenalannya dengan mengatakan: "Saya sangat bahagia berada di sini. Juventus adalah klub besar dan saya antusias menyambut petualangan baru ini. Bagi saya ini adalah negara lain dan saya senang bisa bermain di klub besar seperti ini. Bagi saya, Juventus adalah klub terbesar di Italia, jadi saya sangat bahagia dan bangga pada diri saya sendiri. Saya juga bangga untuk keluarga saya, agen saya, dan semua orang yang bekerja di Juve serta yang membuat transfer ini menjadi mungkin. Saya sangat bahagia berada di sini dan benar-benar tidak sabar untuk memulai".


Tentang karakteristik teknisnya: "Saya pikir saya adalah pesepakbola yang cerdas. Saya bisa mencetak gol, saya bisa memberi assist, saya bisa melepaskan umpan terakhir untuk rekan-rekan saya. Saya pikir saya bagus dalam menemukan posisi yang tepat di lapangan dan saya percaya bahwa, secara keseluruhan, seperti yang akan kalian lihat, itulah cara saya bermain. Saya pikir tidak sering kita melihat pemain tinggi yang bermain seperti saya. Saya sangat bahagia berada di tim seperti Juventus, yang sangat menguasai bola dan melakukannya dengan tempo yang tepat. Saya pikir dalam situasi seperti inilah saya bisa mengekspresikan diri dengan sebaik mungkin, jadi saya sangat senang".


  • "Panutan saya? Sulit karena saya sangat tinggi dan tidak banyak pesepakbola yang setinggi saya, tetapi saya pikir saya mengambil sedikit dari semua orang, misalnya dari Zlatan Ibrahimović - jelas Woltemade, seperti dikutip TuttoJuve.com -. Saya selalu suka melihatnya karena dia juga sangat tinggi dan punya teknik yang bagus. Selain itu, saya juga menyukai Kai Havertz, yang merupakan teman saya. Saya selalu berusaha mengambil sedikit dari semua orang, mengambil masing-masing karakteristik itu dari semuanya lalu mencoba menjadikannya juga milik saya. Tetapi tidak pernah mudah memiliki panutan karena saya rasa tidak banyak pesepakbola yang mirip dengan saya, karena tinggi badan saya dan cara bermain saya".


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