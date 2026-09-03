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CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Woltemade dan Kolo Muani hanya bisa bermain bersama dengan dua cara

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
Serie A
L. Spalletti

Tak satu pun dari keduanya adalah penyerang tengah kotak penalti yang diinginkan Spalletti, tetapi mereka bisa digunakan secara bersamaan

Nick Woltemade, kelahiran 2002, mencatatkan 177 pertandingan dan 48 gol bersama klub sepanjang karier, ditambah 12 laga dan 4 gol di tim nasional. Randal Kolo Muani, kelahiran 1998, membukukan 333 penampilan dan 97 gol bersama klub, serta 32 pertandingan dan 9 gol di tim nasional. Juventus memulai lagi dengan pemain Jerman dan Prancis itu untuk kembali menang, atau setidaknya mencapai target minimum berupa lolos ke Liga Champions musim depan, target yang gagal diraih pada musim lalu. Eks Newcastle dan eks Tottenham akan mendapat tugas untuk membuat orang melupakan Dusan Vlahovic, yang berlabuh ke Besiktas setelah kontraknya dengan Juventus berakhir.


Dengan Woltemade dan Kolo Muani, Juventus telah membenahi lini serang, yang selain memiliki banyak pemain sayap, di posisi penyerang tengah juga mencantumkan Jeff Ekhator dan Arek Milik.Mungkin baik Woltemade maupun Kolo Muani tidak sepenuhnya sesuai dengan identikit penyerang tengah ideal Luciano Spalletti, yang lebih menginginkan seorang penyerang tengah yang lebih klasik, sosok predator di kotak penalti, sementara baik pemain Jerman maupun Prancis itu sama-sama senang bergerak di seluruh area serangan. Sebaliknya, Woltemade dan Kolo Muani juga harus beradaptasi untuk berperan sebagai titik tumpu di tengah kotak penalti.


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    Dalam wawancara yang diberikan hari ini, Spalletti berbicara jelas: "Woltemade punya fisik, jadi sundulan dan penyelesaian akhir di dalam kotak penalti adalah hal yang, suka atau tidak, harus dia hafal di luar kepala, karena dia suka turun untuk bermain sepakbola". Hal yang sama juga berlaku untuk Kolo Muani, yang di tengah banyak pujian sempat disindir Spalletti setelah gagal mencetak gol di markas Frosinone pada pekan pertama liga ("Pasti ada alasannya kalau dia sudah dua tahun tidak bermain").


    Dalam formasi 4-2-3-1 racikan Spalletti, salah satu dari Woltemade atau Kolo Muani akan menjadi ujung tombak Juventus. Jadwalnya padat, antara Serie A, Liga Europa, dan Coppa Italia, jadi tidak akan ada masalah soal rotasi dan menit bermain. Keduanya akan mendapat banyak ruang.

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    Pertanyaannya justru yang lain: mungkinkah melihat mereka bermain bersama? Jawabannya ya, tetapi hanya dengan dua syarat.


    Yang pertama adalah skenario yang menempatkan salah satu dari keduanya sebagai penyerang tengah dan yang lainnya sebagai second striker, dengan dua pemain sayap di kedua sisi. Dan ini adalah solusi yang bisa diterapkan baik dalam sebelas pemain awal maupun saat pertandingan sedang berlangsung, dengan pemain Jerman dan Prancis itu juga bisa saling bergantian dalam dua peran tersebut, mungkin dengan pemain Jerman lebih cenderung bermain beberapa meter di belakang rekan satu lininya.


    Solusi kedua adalah yang melibatkan dua penyerang tengah, dengan Woltemade dan Kolo Muani sebagai ujung tombak dengan dua pemain sayap yang melebar dan dua gelandang tengah, dalam formasi 4-2-4 yang mungkin hanya akan digunakan Spalletti saat laga berjalan, dan terutama jika Juventus dipaksa mengejar ketertinggalan pada fase akhir pertandingan.


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