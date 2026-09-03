Juventus, Woltemade dan Kolo Muani hanya bisa bermain bersama dengan dua cara

Nick Woltemade, kelahiran 2002, mencatatkan 177 pertandingan dan 48 gol bersama klub sepanjang karier, ditambah 12 laga dan 4 gol di tim nasional. Randal Kolo Muani, kelahiran 1998, membukukan 333 penampilan dan 97 gol bersama klub, serta 32 pertandingan dan 9 gol di tim nasional. Juventus memulai lagi dengan pemain Jerman dan Prancis itu untuk kembali menang, atau setidaknya mencapai target minimum berupa lolos ke Liga Champions musim depan, target yang gagal diraih pada musim lalu. Eks Newcastle dan eks Tottenham akan mendapat tugas untuk membuat orang melupakan Dusan Vlahovic, yang berlabuh ke Besiktas setelah kontraknya dengan Juventus berakhir.





Dengan Woltemade dan Kolo Muani, Juventus telah membenahi lini serang, yang selain memiliki banyak pemain sayap, di posisi penyerang tengah juga mencantumkan Jeff Ekhator dan Arek Milik.Mungkin baik Woltemade maupun Kolo Muani tidak sepenuhnya sesuai dengan identikit penyerang tengah ideal Luciano Spalletti, yang lebih menginginkan seorang penyerang tengah yang lebih klasik, sosok predator di kotak penalti, sementara baik pemain Jerman maupun Prancis itu sama-sama senang bergerak di seluruh area serangan. Sebaliknya, Woltemade dan Kolo Muani juga harus beradaptasi untuk berperan sebagai titik tumpu di tengah kotak penalti.



