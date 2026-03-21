CM Grafica Juventus Sassuolo LIVE Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Juventus vs Sassuolo LIVE 1-0: Yildiz! Thuram mencoba peruntungannya

Ikuti siaran langsung perlombaan ini.

Pertandingan Juventusvs Sassuolo (Sabtu, 21 Maret, kick-off pukul 20.45) merupakan laga yang termasuk dalam pekan ke-30 Serie A.

Setelah kemenangan 1-0 di kandang Udinese, Bianconeri menghadapi laga ini di posisi kelima klasemen dengan 53 poin, unggul 15 poin dari Neroverdi, yang baru saja menelan kekalahan 1-0 di kandang dari Bologna.

Di Stadion Torino, wasit Marchetti akan memimpin pertandingan, dibantu oleh Costanzo dan Bianchini, dengan Allegretta sebagai wasit keempat, serta Abisso dan Camplone di VAR.

Waspadai kartu kuning: Kelly dan McKennie berada dalam status peringatan di satu sisi; Muric, Doig, dan Fadera di sisi lain.

Pada putaran berikutnya, Sassuolo akan menjamu Cagliari dalam laga awal Sabtu sore, sementara Juventus kembali bermain di kandang melawan Genoa pada hari Senin Paskah.

  IKUTI PERTANDINGANNYA

    17' - Thuram, setelah melakukan penetrasi ke tengah, masuk ke kotak penalti dan tendangannya dibelokkan menjadi tendangan sudut oleh Muric

    14' - GOL JUVENTUS! Perin langsung melepaskan umpan panjang yang menemukan Conceicao di lini belakang. Pemain Portugal itu mengarah ke Garcia dan memberikan umpan sempurna kepada Yildiz, yang langsung menendang dan menggetarkan gawang Muric.

    3' - Locatelli melompat tanpa gangguan di tengah kotak penalti dan menyundul bola, namun Muric berhasil menepisnya ke atas mistar gawang.

  • LAPORAN PERTANDINGAN

    JUVENTUS-SASSUOLO 1-0


    PENCETAK GOL: 14' Yildiz (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Boga, Yildiz. Pelatih: Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Vranckx, Koné; Berardi, Volpato, Bakola; Pinamonti. Pelatih: Grosso.


    WASIT: Marchetti

    KARTU KUNING: -

    DIKARTU MERAH: -

