Juventus vs Sassuolo LIVE 0-0

Pertandingan Juventusvs Sassuolo (Sabtu, 21 Maret, kick-off pukul 20.45) merupakan laga yang termasuk dalam pekan ke-30 Serie A.

Setelah kemenangan 1-0 di kandang Udinese, Bianconeri menghadapi laga ini di posisi kelima klasemen dengan 53 poin, unggul 15 poin dari Neroverdi, yang baru saja menelan kekalahan 1-0 di kandang dari Bologna.

Di Stadion Torino, wasit Marchetti akan memimpin pertandingan, dibantu oleh Costanzo dan Bianchini, dengan Allegretta sebagai wasit keempat, serta Abisso dan Camplone di VAR.

Waspadai kartu kuning: Kelly dan McKennie berada dalam status peringatan di satu sisi; Muric, Doig, dan Fadera di sisi lain.

Pada putaran berikutnya, Sassuolo akan menjamu Cagliari dalam laga awal Sabtu sore, sementara Juventus kembali bermain di kandang melawan Genoa pada hari Senin Paskah.