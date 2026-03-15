Mark Iuliano, mantan bek Juventus, dalam wawancara dengan Stile TV, membandingkan insiden kontroversial yang menjadi sorotan bersama sang Fenomeno Brasil, Ronaldo, dalam laga Juventus vs Inter musim 1997-98 dengan insiden yang melibatkan pemain Juventus Pierre Kalulu dan pemain Inter Alessandro Bastoni dalam pertemuan terakhir antara Bianconeri dan Nerazzurri, Inter-Juve 3-2 pada 14 Februari lalu: "Insiden saya dengan Ronaldo adalah bagian dari cerita lain. Mungkin insiden ini menghapusnya karena reaksi Alessandro Bastoni setelah melakukan simulasi, yang sangat memicu kemarahan, karena setelah menipu wasit, dia malah bersorak-sorai, bertentangan dengan nilai-nilai olahraga yang sehat dan jujur."
Juventus vs Inter, Iuliano: "Insiden Bastoni-Kalulu menghapus insiden saya dengan Ronaldo"
Iuliano menambahkan, seperti dilansir TuttoJuve.com: "Itu adalah pertandingan yang sangat bagus, tapi akhirnya dirusak. Asisten wasit jadi tak berguna jika mereka bahkan tak bisa menyampaikan pendapatnya; wasit terikat pada VAR, dan kita semua menginginkan agar VAR hanya digunakan atas permintaan dan tidak mengambil alih kendali, serta agar wasit sendiri yang meninjau kembali insiden dan mengambil keputusan secara mandiri. Jika wasit ditunjuk dan dibayar, dia lah yang harus bertanggung jawab dan jika perlu mengubah keputusannya, tanpa empat orang lain yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Di zaman saya, kami cukup 'berani' untuk tidak berpikir untuk berpura-pura."
