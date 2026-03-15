Juventus vs Inter, Iuliano: "Insiden Bastoni-Kalulu menghapus insiden saya dengan Ronaldo"

Iuliano menambahkan, seperti dilansir TuttoJuve.com: "Itu adalah pertandingan yang sangat bagus, tapi akhirnya dirusak. Asisten wasit jadi tak berguna jika mereka bahkan tak bisa menyampaikan pendapatnya; wasit terikat pada VAR, dan kita semua menginginkan agar VAR hanya digunakan atas permintaan dan tidak mengambil alih kendali, serta agar wasit sendiri yang meninjau kembali insiden dan mengambil keputusan secara mandiri. Jika wasit ditunjuk dan dibayar, dia lah yang harus bertanggung jawab dan jika perlu mengubah keputusannya, tanpa empat orang lain yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Di zaman saya, kami cukup 'berani' untuk tidak berpikir untuk berpura-pura."