Juventus-Atalanta





PENCETAK GOL -





GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING -





30' - Protes besar dari tim tamu atas tarikan di kotak penalti yang dilakukan Kalulu terhadap Rowe. Jersey pemain Inter itu terlihat jelas ditarik, tetapi menurut wasit dan VAR tidak ada dasar untuk memberikan penalti.





28' - Celik kembali dari sisi kiri, bola tarik yang sempurna untuk Conceicao yang menaklukkan Carnesecchi dan membuat skor menjadi 1-0!





14' - Umpan silang Celik, Kolo Muani tidak menjangkau bola





4' - Conceicao untuk Gonzalez, Scalvini menyelamatkan segalanya





2' - Aksi individu Kolo Muani dan tembakan kaki kanan yang terukur: penyelamatan pertama dari Carnesecchi