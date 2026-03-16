Juventus, Vlahovic menghadapi Sassuolo: kabar terbaru dari Continassa

Berita yang datang dari markas Juventus membuat para pendukungnya bisa bernapas lega. Dalam siaran langsung bersama Sky Sport, koresponden di Turin, Paolo Aghemo, memberikan update mengenai kondisi fisik Dusan Vlahovic, yang mengisyaratkan bahwa kembalinya penyerang asal Serbia itu sudah tak lama lagi.

Menurut laporan, Vlahovic akhirnya siap untuk kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. "Vlahovic sudah siap, kali ini dia pasti akan ada," jelas Aghemo. Penyerang tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam daftar pemain yang tersedia untuk pertandingan melawan Sassuolo, meskipun kemungkinan besar dia akan memulai dari bangku cadangan dan penampilannya akan dievaluasi hanya saat pertandingan berlangsung.