Juventus, Vlahovic menghadapi Sassuolo: kabar terbaru dari Continassa

Setelah absen dalam pertandingan di Udine sebagai tindakan pencegahan, penyerang asal Serbia itu semakin dekat dengan kembalinya ke lapangan

Berita yang datang dari markas Juventus membuat para pendukungnya bisa bernapas lega. Dalam siaran langsung bersama Sky Sport, koresponden di Turin, Paolo Aghemo, memberikan update mengenai kondisi fisik Dusan Vlahovic, yang mengisyaratkan bahwa kembalinya penyerang asal Serbia itu sudah tak lama lagi.

Menurut laporan, Vlahovic akhirnya siap untuk kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. "Vlahovic sudah siap, kali ini dia pasti akan ada," jelas Aghemo. Penyerang tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam daftar pemain yang tersedia untuk pertandingan melawan Sassuolo, meskipun kemungkinan besar dia akan memulai dari bangku cadangan dan penampilannya akan dievaluasi hanya saat pertandingan berlangsung.

  • Pemain nomor sembilan Juventus ini telah berlatih bersama skuad lainnya selama beberapa minggu terakhir, yang menandakan kondisinya terus membaik. Kembalinya dia ke lapangan sebenarnya sudah terlihat mungkin pada laga Sabtu lalu melawan Udinese, namun akhirnya diputuskan untuk bersikap hati-hati, atas kesepakatan bersama antara pelatih dan pemain. Jadi, tidak ada paksaan: diputuskan untuk memberi Vlahovic satu minggu lagi untuk menyelesaikan pemulihannya dan menghindari risiko kambuh.

    Sementara itu, Juventus terus mempersiapkan diri menjelang pertandingan liga berikutnya melawan Sassuolo. Tujuannya adalah tiba di pertandingan dengan skuad yang sedapat mungkin lengkap, dan dalam hal ini, kemungkinan pemanggilan Vlahovic merupakan kabar penting bagi lini serang. Jika semuanya berjalan lancar dalam sesi latihan terakhir, striker Serbia ini seharusnya setidaknya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, siap memberikan kontribusinya jika pertandingan membutuhkannya. Hitungan mundur untuk kembalinya DV9, oleh karena itu, tampaknya benar-benar sudah mendekati akhir.

    • Iklan
