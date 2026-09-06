Guglielmo Vicario, kiper Juventus, berbicara kepada mikrofon DAZN sebelum laga melawan Milan: "Kami adalah grup yang solid, grup yang kuat, perpaduan yang bagus antara pemain muda dan yang sedikit kurang muda, tanpa ragu kami punya para pemain bertalenta, berusia muda, kami semua bersatu. Mulai sekarang, lapangan yang selalu berbicara dan saya yakin kami adalah tim berkualitas dan malam ini kami tentu menghadapi lawan dengan kualitas hebat seperti kami. Ini akan menjadi pertandingan hebat, kami sudah tak sabar".
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Juventus, Vicario: "Mulai hari ini, lapangan yang akan selalu berbicara"
Sang penjaga gawang menambahkan: "Semua pertandingan harus dipersiapkan dengan berbagai keluaran dari penjaga gawang, lalu pendekatannya berbeda-beda, itu dilihat, hari ini kami harus memahami di mana ada celah kosong, di mana situasi yang paling tepat untuk menempatkan bola. Lalu itu menjadi pekerjaan pembacaan saya, tim, untuk mencoba menyakiti lawan.
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