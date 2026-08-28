Juventus, untuk Zhegrova ada Lazio: formula yang disukai semua pihak

Zhegrova, yang berposisi kaki kiri alami dan piawai dalam duel satu lawan satu, bisa menjadi opsi tambahan untuk melengkapi lini serang. Potensi kedatangannya juga bisa bertepatan dengan rekrutan terakhir di sektor depan, juga mengingat persaingan yang kian meningkat di sekitar Harder.





Yang turut mendorong ketertarikan pada profil winger Kosovo itu adalah pengalamannya yang sudah dimiliki di sepak bola Italia: 20 penampilan pada musim lalu, termasuk penampilan pada Minggu di Frosinone, pada pekan pertama liga, ketika ia masuk pada babak kedua menggantikan Conceicao. Karena itu, Lazio masih terus memantau situasi. Namun, sebelum bergerak serius untuk Zhegrova, klub ibu kota itu harus menuntaskan satu penjualan di lini serang. Setelah ruang di sektor tersebut terbuka, barulah upaya mendatangkan winger Juventus itu bisa dimulai.