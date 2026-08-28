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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, untuk Zhegrova ada Lazio: formula yang disukai semua pihak

Juventus
Transfers
Lazio
E. Zhegrova

Winger Kosovo itu menjadi target Lazio: Juventus membuka peluang

Untuk sisi kanan lini serang, Lazio juga melirik pemain dari Juventus. Menurut La Gazzetta dello Sport, nama yang berada di posisi teratas dalam pertimbangan adalah Edon Zhegrova, yang diidentifikasi sebagai alternatif potensial untuk Gustav Isaksen dan, bila diperlukan, sebagai solusi di sisi sayap seberang untuk Mattia Zaccagni.


Operasi ini bisa disusun dengan formula pinjaman tanpa kewajiban pembelian permanen, solusi yang kabarnya sudah mendapat persetujuan Juventus. Yang membuat kesepakatan ini sesuai dengan parameter Lazio adalah juga gaji pemain Kosovo berusia 27 tahun itu, yang berada di kisaran 2,5 juta euro.


  • Satu penjualan lebih dulu untuk Lazio

    Zhegrova, yang berposisi kaki kiri alami dan piawai dalam duel satu lawan satu, bisa menjadi opsi tambahan untuk melengkapi lini serang. Potensi kedatangannya juga bisa bertepatan dengan rekrutan terakhir di sektor depan, juga mengingat persaingan yang kian meningkat di sekitar Harder.


    Yang turut mendorong ketertarikan pada profil winger Kosovo itu adalah pengalamannya yang sudah dimiliki di sepak bola Italia: 20 penampilan pada musim lalu, termasuk penampilan pada Minggu di Frosinone, pada pekan pertama liga, ketika ia masuk pada babak kedua menggantikan Conceicao. Karena itu, Lazio masih terus memantau situasi. Namun, sebelum bergerak serius untuk Zhegrova, klub ibu kota itu harus menuntaskan satu penjualan di lini serang. Setelah ruang di sektor tersebut terbuka, barulah upaya mendatangkan winger Juventus itu bisa dimulai.

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