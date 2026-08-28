Juventus, untuk Zhegrova ada Lazio: formula yang disukai semua pihak

Untuk sisi kanan lini serang, Lazio juga melirik pemain dari Juventus. Menurut La Gazzetta dello Sport, nama yang berada di posisi teratas dalam pertimbangan adalah Edon Zhegrova, yang diidentifikasi sebagai alternatif potensial untuk Gustav Isaksen dan, bila diperlukan, sebagai solusi di sisi sayap seberang untuk Mattia Zaccagni.
Operasi ini bisa disusun dengan formula pinjaman tanpa kewajiban pembelian permanen, solusi yang kabarnya sudah mendapat persetujuan Juventus. Yang membuat kesepakatan ini sesuai dengan parameter Lazio adalah juga gaji pemain Kosovo berusia 27 tahun itu, yang berada di kisaran 2,5 juta euro.