Pemain Senegal kelahiran 2002 itu dijadwalkan tiba hari ini, 31 Agustus, di Turin untuk menjalani tes medis: menurut Gianluca Di Marzio formulanya adalah pinjaman dengan kewajiban pembelian jika lolos ke Liga Champions atau Liga Europa dan jika sang pemain mencapai 50% penampilan. Biaya keseluruhannya akan mencapai 30 juta antara biaya pinjaman dan kewajiban bersyarat. Dengan demikian, Juventus mencapai targetnya dalam waktu 24 jam sejak upaya konkret pertama.