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Pape Sarr TottenhamGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, transfer Pape Sarr tuntas: nilai dan formula pembeliannya dari Tottenham

Juventus
Transfers
Tottenham Hotspur
P. Sarr

Kesepakatan rampung untuk kedatangan gelandang Senegal itu ke Juventus

Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham untuk transfer Pape Matar Sarr. Kesepakatan telah dicapai antara kedua klub untuk peminjaman awal plus klausul opsi pembelian yang akan menjadi wajib dalam kondisi tertentu.

  • Pemain Senegal kelahiran 2002 itu dijadwalkan tiba hari ini, 31 Agustus, di Turin untuk menjalani tes medis: menurut Gianluca Di Marzio formulanya adalah pinjaman dengan kewajiban pembelian jika lolos ke Liga Champions atau Liga Europa dan jika sang pemain mencapai 50% penampilan. Biaya keseluruhannya akan mencapai 30 juta antara biaya pinjaman dan kewajiban bersyarat. Dengan demikian, Juventus mencapai targetnya dalam waktu 24 jam sejak upaya konkret pertama.

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