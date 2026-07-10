"Giacomo Faticanti akan bermain pada musim 2026/2027 sebagai pemain pinjaman di Avellino. Peminjaman sementara gelandang kelahiran 2004 ini telah resmi." Demikianlah awal siaranpers yang digunakan Juventus untuk mengumumkan peminjaman gelandang kelahiran 2004 tersebut ke klub asal Irpinia.
Getty Images Sport
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Juventus, transfer Faticanti ke Avellino telah resmi
Pernyataan dari klub Bianconeri tersebut berlanjut: "Kepindahannya ke Biancoverde terjadi setelah diumumkannya pembelian hak kepemilikannya secara permanen dari Lecce, dengan kesepakatan yang mengikatnya bersama Juventus hingga 30 Juni 2029. Setelah dua musim tampil gemilang bersama Next Gen — di mana ia mencatatkan 66 penampilan, 3 gol, dan 5 assist — serta debutnya baru-baru ini bersama Tim Nasional Italia, Giacomo siap menghadapi babak baru dan menantang dalam kariernya di Serie B.
Semoga sukses dalam petualangan barumu ini, Giacomo!"
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