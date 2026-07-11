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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Tomori kembali muncul: namun Gatti harus hengkang

Juventus
Transfers
AC Milan
F. Tomori

Bek Rossonero tersebut pada tahun 2025 telah menolak tawaran transfer ke Bianconero

Juventus kembali memantau Fikayo Tomori. Satu setengah tahun setelah transfer yang gagal akibat penolakan sang bek, menurut La Gazzetta dello Sport, Bianconeri kembali mempertimbangkan bek tengah Milan tersebut, yang dianggap sebagai pemain berpengalaman dan sudah teruji di Serie A, sesuai dengan kriteria yang diminta Luciano Spalletti.


Namun, transfer ini bergantung pada penjualan pemain lain, demikian dilaporkan surat kabar tersebut. Prioritas manajemen yang dipimpin oleh Giovanni Carnevali adalah merampingkan skuad sebelum melakukan aktivitas di bursa transfer. Di antara pemain yang kemungkinan akan hengkang adalah Federico Gatti: bek yang posisinya tergeser oleh Bremer dan sedang mencari kesempatan bermain yang lebih konsisten ini, berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan. Napoli dan klub-klub Turki tetap menjadi opsi di latar belakang.


  • Jika Gatti hengkang, Juventus siap memburu Tomori. Pemain asal Inggris tersebut, yang kontraknya dengan Milan akan berakhir pada 2027 dan kemungkinan akan mendapat waktu bermain lebih sedikit setelah kedatangan Gila, kali ini mungkin akan mempertimbangkan untuk pindah. Bagi Milan, ini akan menjadi kesempatan untuk mengumpulkan dana, sementara Juventus melihat peluang di bursa transfer. Namun, sebelumnya, mereka harus melepas seorang pemain terlebih dahulu.


    Selama berkarier di Milan, Tomori yang lahir pada tahun 1997 dan bergabung dengan Rossoneri sejak 2021, telah mencatatkan 214 penampilan serta mencetak 7 gol. Dalam lemari trofinya, terdapat satu gelar Scudetto (2022) dan satu gelar Supercoppa Italia (2024).



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