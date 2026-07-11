Juventus, Tomori kembali muncul: namun Gatti harus hengkang

Juventus kembali memantau Fikayo Tomori. Satu setengah tahun setelah transfer yang gagal akibat penolakan sang bek, menurut La Gazzetta dello Sport, Bianconeri kembali mempertimbangkan bek tengah Milan tersebut, yang dianggap sebagai pemain berpengalaman dan sudah teruji di Serie A, sesuai dengan kriteria yang diminta Luciano Spalletti.





Namun, transfer ini bergantung pada penjualan pemain lain, demikian dilaporkan surat kabar tersebut. Prioritas manajemen yang dipimpin oleh Giovanni Carnevali adalah merampingkan skuad sebelum melakukan aktivitas di bursa transfer. Di antara pemain yang kemungkinan akan hengkang adalah Federico Gatti: bek yang posisinya tergeser oleh Bremer dan sedang mencari kesempatan bermain yang lebih konsisten ini, berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan. Napoli dan klub-klub Turki tetap menjadi opsi di latar belakang.



