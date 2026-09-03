Juventus: tidak ada pemain bebas transfer, Khéphren Thuram tidak akan digantikan

Juventus tidak akan kembali ke bursa transfer. Keputusan telah diambil, Juventus tidak akan mencari pemain dari daftar bebas transfer untuk menggantikan gelandang eks Nice, yang akan dipaksa menepi dari lapangan hingga 2027. Untuk perkiraan waktu yang pasti, akan diketahui lebih lanjut setelah operasi hari ini di Lyon: pemain Prancis itu akan naik meja operasi bersama Bertrand Sonnery Cottet, spesialis lutut yang pada musim-musim sebelumnya menangani operasi Gleison Bremer (ligamen krusiat dan meniskus) serta Federico Gatti (meniskus). Terapi konservatif tidak memberikan hasil yang diharapkan, Thuram akan menjalani operasi lutut untuk mengatasi sindrom femoropatelar yang mengganggunya sejak akhir musim lalu dan tak pernah benar-benar hilang dalam beberapa bulan terakhir.



