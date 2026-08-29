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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Thuram berisiko menjalani operasi: kunjungan kilat ke guru di Lyon dan bursa transfer

Juventus
K. Thuram-Ulien

Kecemasan di kubu Juventus terkait kondisi gelandang Prancis itu

Di Juventus, kekhawatiran atas kondisi lutut Khephren Thuram kian meningkat. "Saya sangat khawatir," aku Luciano Spalletti, menggambarkan suasana hati yang dirasakan bersama oleh sang pemain, staf, dan manajemen.


Gelandang Prancis itu, yang absen sepanjang musim panas karena sindrom femoropatela yang mengganggunya sejak musim semi lalu, menurut laporan La Gazzetta dello Sport akan terbang ke Lyon pada awal pekan untuk berkonsultasi dengan Bertrand Sonnery-Cottet, spesialis yang sebelumnya juga mengoperasi Gleison Bremer dan Federico Gatti.


Kunjungan ini akan sangat penting untuk menentukan langkah yang harus diambil: terapi baru atau operasi. Thuram berharap bisa menghindari operasi, yang akan membuat masa absennya lebih panjang, tetapi saat ini belum ada yang berani memastikan. Yang jelas, Spalletti masih harus menunggu sebelum bisa kembali mengandalkan gelandangnya yang kuat dan penuh intensitas.

  • THURAM, MUSIM PANAS YANG PENUH GEJOLAK

    Bagi Thuram, ini adalah musim panas yang sangat rumit: masalah pada lutut membuatnya harus kehilangan panggilan ke timnas Prancis untuk Piala Dunia Amerika. Di Continassa, dia memulai pekerjaannya lebih awal, tetapi selama sekitar empat puluh hari berlatih terpisah, absen sepanjang pramusim, tur di China dan Australia, serta laga-laga persahabatan melawan Basel, Standard Liege, Nice, Chelsea, Inter, dan Palermo.


    Kembalinya ke sesi latihan tim dan pemanggilan untuk laga debut di liga sempat terlihat sebagai sinyal yang menggembirakan. Namun, cedera kambuhan kembali menyalakan alarm. Kini keputusan berada di tangan pakar asal Prancis itu: hasil pemeriksaan di Lyon bisa menentukan masa depan Thuram dalam waktu dekat, sekaligus langkah-langkah terakhir Juventus di bursa transfer.

    • Iklan

  • BURSA TRANSFER

    Vonis dari Sonnery-Cottet juga akan berdampak pada pasar transfer Juventus, menurut surat kabar tersebut. Para petinggi, yang sudah mencari seorang gelandang, dan dalam beberapa jam ini juga menghadapi terhentinya negosiasi untuk merekrut Franck Kessié yang berstatus bebas transfer, bisa mempercepat perburuan peluang pada hari-hari terakhir bursa transfer, idealnya dengan status pinjaman atau biaya rendah, juga mengingat adanya batasan dalam settlement agreement dengan UEFA.

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