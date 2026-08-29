Juventus, Thuram berisiko menjalani operasi: kunjungan kilat ke guru di Lyon dan bursa transfer

Di Juventus, kekhawatiran atas kondisi lutut Khephren Thuram kian meningkat. "Saya sangat khawatir," aku Luciano Spalletti, menggambarkan suasana hati yang dirasakan bersama oleh sang pemain, staf, dan manajemen.





Gelandang Prancis itu, yang absen sepanjang musim panas karena sindrom femoropatela yang mengganggunya sejak musim semi lalu, menurut laporan La Gazzetta dello Sport akan terbang ke Lyon pada awal pekan untuk berkonsultasi dengan Bertrand Sonnery-Cottet, spesialis yang sebelumnya juga mengoperasi Gleison Bremer dan Federico Gatti.





Kunjungan ini akan sangat penting untuk menentukan langkah yang harus diambil: terapi baru atau operasi. Thuram berharap bisa menghindari operasi, yang akan membuat masa absennya lebih panjang, tetapi saat ini belum ada yang berani memastikan. Yang jelas, Spalletti masih harus menunggu sebelum bisa kembali mengandalkan gelandangnya yang kuat dan penuh intensitas.