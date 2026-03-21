Juventus tertarik pada Rudiger? Arbeloa: "Dia adalah pemain kunci bagi kami"

Juventus sedang memikirkan bursa transfer mendatang dan terus menjalin kontak dengan sejumlah pemain, terutama mereka yang statusnya bebas transfer. Menurut laporan Tuttosport, di antara para pemain tersebut, klub Bianconeri dikabarkan mengincar satu transfer besar: Antonio Rüdiger, yang kontraknya dengan Real Madrid akan berakhir.





Bek asal Jerman kelahiran 1993 ini memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda konkret mengenai perpanjangan kontrak dengan Los Blancos. Pada musim ini, mantan pemain Chelsea tersebut absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera paha sebelumnya dan kemudian karena masalah lutut, namun kini ia perlahan-lahan mulai menemukan konsistensi kembali. Juve, di sisi lain, sedang memantau beberapa opsi untuk lini belakang, termasuk misalnya Marcos Senesi, namun tidak ingin hanya mengandalkan pemain Argentina tersebut: oleh karena itu, menurut Tuttosport, klub Bianconeri telah memulai kontak untuk menjajaki kemungkinan dengan Rudiger.





Juventus, menurut Tuttosport, sedang mempertimbangkan formula dan detail untuk memenuhi permintaan sang bek, yang masih diminati baik di Liga Premier maupun di Arab Saudi. Di Continassa, rencananya adalah menawarkan kontrak dua tahun, meskipun angka gaji tetap menjadi masalah utama, mengingat pemain asal Jerman itu mendapatkan sekitar 7 juta euro bersih per tahun.







