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cm grafica thuram juventus 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus telah memutuskan: Thuram dilepas demi Kessie dan Lobotka

Juventus
Transfers
K. Thuram-Ulien
F. Kessie
S. Lobotka

Klub Bianconeri sedang mempertimbangkan transfer bintang untuk memperkuat lini tengah

Juve, Thuram bisa membiayai dua rekrutan sekaligus: Kessie dan Lobotka jadi incaran


Juventus mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini tengah. Setelah Perjanjian Penyelesaian dengan UEFA dan batasan anggaran, Bianconeri hanya mampu mendatangkan satu pemain antara Franck Kessie dan Stanislav Lobotka, kecuali jika ada penjualan pemain penting.


Kandidat utama, menurut laporan Tuttosport, adalah Khéphren Thuram, yang juga diincar oleh Liverpool, PSG, dan Galatasaray. Juventus menilai nilainya lebih dari 40 juta euro dan, jika ada tawaran sebesar itu, akan memberikan lampu hijau untuk kepergiannya. Dana yang diperoleh akan memungkinkan klub untuk merekrut baik Kessie maupun Lobotka secara bersamaan.


  • Jalur negosiasi untuk pemain asal Slovakia ini adalah yang paling rumit: Napoli berupaya memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027 (dengan klausul pelepasan sebesar 25 juta yang hanya berlaku untuk klub luar negeri), namun, jika ia memutuskan hengkang, Napoli kemungkinan besar tidak akan membiarkannya pindah ke klub pesaing langsung dengan harga di bawah 30-35 juta. Kessie, di sisi lain, menawarkan peluang yang berbeda: masalah utamanya tetap pada gaji, meskipun mantan pemain Milan asal Pantai Gading itu dilaporkan bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan demi kembali ke Serie A, setelah pengalaman yang menguntungkan di Arab Saudi.


    Sementara itu, Juventus lebih memilih untuk menghindari pelepasan Andrea Cambiaso, sedangkan Bremer tampaknya tidak berniat meninggalkan Turin. Karena itu, Thuram menjadi kandidat utama untuk membiayai bursa transfer Juventus dan memungkinkan Luciano Spalletti memiliki lini tengah yang lebih berkualitas.




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