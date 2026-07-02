Juventus telah memutuskan: Thuram dilepas demi Kessie dan Lobotka

Juve, Thuram bisa membiayai dua rekrutan sekaligus: Kessie dan Lobotka jadi incaran





Juventus mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini tengah. Setelah Perjanjian Penyelesaian dengan UEFA dan batasan anggaran, Bianconeri hanya mampu mendatangkan satu pemain antara Franck Kessie dan Stanislav Lobotka, kecuali jika ada penjualan pemain penting.





Kandidat utama, menurut laporan Tuttosport, adalah Khéphren Thuram, yang juga diincar oleh Liverpool, PSG, dan Galatasaray. Juventus menilai nilainya lebih dari 40 juta euro dan, jika ada tawaran sebesar itu, akan memberikan lampu hijau untuk kepergiannya. Dana yang diperoleh akan memungkinkan klub untuk merekrut baik Kessie maupun Lobotka secara bersamaan.



