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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Tagliafico jadi opsi jika Cabal pergi

Juventus
Transfers
N. Tagliafico
Lyon

Pemain Argentina milik Lyon itu disukai Spalletti karena pengalaman internasional yang akan ia bawa.

Juventus membidik Nicolas Tagliafico untuk sisi kiri pertahanan. Profil bek asal Argentina itu bisa menjadi kenyataan jika pemain Kolombia Juan Cabal meninggalkan Si Nyonya Tua pada fase akhir bursa transfer.


Tagliafico, kelahiran 1992, akan memberi pengalaman internasional dan karakter, kualitas yang dicari dan diminta oleh Luciano Spalletti. Ide Juventus memang adalah menambah alternatif untuk digunakan dalam rotasi di sisi kiri, sebagai alternatif untuk Andrea Cambiaso dan Zeki Celik, yang pada laga terakhir melawan Parma dimainkan sebagai starter di sisi tersebut.

  • Tagliafico terikat kontrak dengan klub Prancis itu hingga 30 Juni 2027, tenggat waktu yang relatif dekat dan bisa membuat syarat-syarat negosiasi potensial untuk peminjaman dengan opsi (atau kewajiban) pembelian menjadi lebih menguntungkan. Tagliafico, kelahiran 1992, sudah membela Lyon sejak 2022, dengan catatan 102 pertandingan dan 9 gol.

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