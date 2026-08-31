Juventus, Tagliafico jadi opsi jika Cabal pergi

Juventus membidik Nicolas Tagliafico untuk sisi kiri pertahanan. Profil bek asal Argentina itu bisa menjadi kenyataan jika pemain Kolombia Juan Cabal meninggalkan Si Nyonya Tua pada fase akhir bursa transfer.





Tagliafico, kelahiran 1992, akan memberi pengalaman internasional dan karakter, kualitas yang dicari dan diminta oleh Luciano Spalletti. Ide Juventus memang adalah menambah alternatif untuk digunakan dalam rotasi di sisi kiri, sebagai alternatif untuk Andrea Cambiaso dan Zeki Celik, yang pada laga terakhir melawan Parma dimainkan sebagai starter di sisi tersebut.