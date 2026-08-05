Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada mikrofon Sky Sport setelah laga persahabatan yang dimenangi 1-0 di Hong Kong melawan Chelsea. Juventus terus tidak kebobolan pada pramusim ini: hari ini pun gawangnya tetap perawan setelah Basel-Juventus 0-0, Standard Liege-Juventus 0-1, dan Juventus-Nizza 2-0.
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Juventus, Spalletti: "Zhegrova bagus, tetapi gol saja tidak cukup. Nirbobol? Sepak bola bulan Agustus. Pergantian David..."
PERTANDINGAN
"Ini adalah ujian yang kemudian menceritakan perjalanan yang sedang Anda jalani. Saya menyukai fakta bahwa kami selalu tetap menjadi sebuah tim sepanjang pertandingan, baik ketika kami menderita di batas area penalti maupun ketika kami melancarkan serangan balik. Kami menciptakan sejumlah peluang bagus dan juga bisa saja melakukan sesuatu yang lebih. Sikap kami selalu didasarkan pada kekompakan dan kemampuan untuk menerapkan di lapangan, bersama-sama, apa yang harus dilakukan pada setiap momen pertandingan. Saya melihat tim yang sangat aktif dan selalu dekat dengan bola".
ZHEGROVA
"Sebuah gol jelas menyenangkan siapa pun, tetapi itu saja tidak cukup. Begitu juga sebuah assist atau gol tidak cukup jika kemudian, dalam sembilan puluh menit lainnya, Anda tidak memberi dukungan yang tepat kepada tim. Gol bisa tercipta dalam satu menit, sementara pertandingan berlangsung sembilan puluh enam menit: yang benar-benar penting adalah sikap sepanjang jalannya laga. Dia tampil baik. Benar, beberapa kali dia kehilangan bola dalam situasi ketika dia bisa menjaga kesinambungan permainan, tetapi dia menunjukkan kualitasnya. Ketika bola ada di kakinya, dia mampu menyeret dua atau tiga bek, dan dia juga memperlihatkan kualitas tembakannya. Intinya selalu memasukkan kembali semua hal ini ke dalam kotak yang saya bicarakan sebelumnya, untuk mengisi pertandingan dan membuat tim berkembang. Lalu ada yang berkontribusi dengan satu aksi, dan ada juga yang dengan aksi lainnya".
KELLY
"Bahkan Kelly, misalnya, membuat dua perpindahan permainan: itu tidak tercatat sebagai assist, tetapi merupakan aksi penting. Dia membangun serangan dengan baik dan menemukan dua umpan terobosan yang memaksa seluruh tim lawan mundur hingga tepi kotak penalti, sehingga kami bisa bernapas. Jika Anda hanya berpikir untuk bertahan melawan tim dengan level seperti ini, Anda tidak akan bisa menuntaskan pertandingan. Untuk mencetak gol Anda harus menyerang, menekan, bermain. Anda harus menjadi pesepakbola. Bukan orang yang bermain sepak bola, melainkan seorang pesepakbola".
CHELSEA
"Chelsea bisa melakukan segalanya: mereka bisa membangun serangan dari bawah, bisa menuntaskan peluang, dan bisa memberi dorongan besar pada pertandingan dari sisi ritme dan kecepatan - lapor TuttoJuve.com -. Itu adalah tim dengan level absolut dan, justru karena itu, bagi kami penting untuk tidak menundukkan kepala di hadapan situasi seperti ini".
BURSA TRANSFER
"Saya orang yang paling tidak tepat untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Klub sedang berupaya, dan kami punya pandangan yang sama".
Nol kebobolan gol
"Ini sepak bola bulan Agustus, dengan banyak pergantian pemain. Kami melakukan banyak pergantian karena saya ingin mencoba memberi ruang kepada dua pemain muda yang, menurut saya, pantas mendapatkannya. Sementara itu, David seharusnya bermain sekitar setengah jam. Pada akhirnya saya lebih memilih memainkannya sejak awal intensitas pertandingan ketimbang menunggu sampai akhir. Jika kemudian, pada 15 menit terakhir, ada risiko membuatnya bermain terlalu banyak menit, dia diganti lagi. Ini adalah situasi yang normal pada periode musim seperti ini dan bisa dikelola dengan satu cara atau cara lainnya".
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