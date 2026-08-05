"Sebuah gol jelas menyenangkan siapa pun, tetapi itu saja tidak cukup. Begitu juga sebuah assist atau gol tidak cukup jika kemudian, dalam sembilan puluh menit lainnya, Anda tidak memberi dukungan yang tepat kepada tim. Gol bisa tercipta dalam satu menit, sementara pertandingan berlangsung sembilan puluh enam menit: yang benar-benar penting adalah sikap sepanjang jalannya laga. Dia tampil baik. Benar, beberapa kali dia kehilangan bola dalam situasi ketika dia bisa menjaga kesinambungan permainan, tetapi dia menunjukkan kualitasnya. Ketika bola ada di kakinya, dia mampu menyeret dua atau tiga bek, dan dia juga memperlihatkan kualitas tembakannya. Intinya selalu memasukkan kembali semua hal ini ke dalam kotak yang saya bicarakan sebelumnya, untuk mengisi pertandingan dan membuat tim berkembang. Lalu ada yang berkontribusi dengan satu aksi, dan ada juga yang dengan aksi lainnya".