Juventus, Spalletti soal Di Gregorio: "Mungkin gol kedua bisa diselamatkan"

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, setelah laga uji coba yang kalah 2-1 dari Inter dalam Derby d'Italia yang dimainkan di Perth, mengomentari penampilan Michele Di Gregorio. Kiper Juventus itu, yang tetap berada di lapangan selama 90 menit penuh, terlihat sedikit terlambat saat menjatuhkan diri pada gol pertama Inter yang dicetak Dimarco, dan mencoba serta gagal dengan canggung melakukan penyelamatan pada gol kedua Inter yang dibuat Diouf.





Spalletti menyampaikan pendapatnya: "Menurut saya Di Gregorio tampil bagus dengan melakukan 2-3 penyelamatan atas tembakan-tembakan luar kotak yang sangat sulit, lalu mungkin gol kedua itu bisa ditepis, tetapi hal-hal seperti itu bisa terjadi, juga karena tembakannya datang dari jarak dekat", tulis Gazzetta.it.



