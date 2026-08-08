Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada Sky Sport setelah Derby d'Italia yang kalah 2-1 dari Inter dalam laga persahabatan di Perth, Australia: "Kolo Muani dan Alajbegovic? Saya menilai mereka dengan baik, dalam arti, sebelum merekrut mereka, saya mengamati mereka dengan saksama dan saya mengenal mereka dengan baik. Alajbegovic sebelumnya sudah dipantau oleh Massara, jadi itu adalah hal-hal yang membuat kami tenang. Namun kemudian mereka harus mencapai kondisi tertentu, karena mereka baru tiba tiga hari lalu dan mungkin juga memaksakan untuk meminta mereka bermain selama satu babak".