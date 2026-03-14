FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PISAAFP
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti: "Ini seperti di video game, sekarang ada level berikutnya"

Pernyataan sebelum pertandingan melawan Udinese.

Luciano Spalletti,dalam wawancara dengan SkySport beberapa menit menjelang kick-off pertandingan Udinese vs Juventus, memberikan pandangannya mengenai laga yang akan segera dimulai antara kedua tim berbalut seragam hitam-putih tersebut.

Berikut ini, seluruh pernyataan dari pelatih Si Nyonya Tua.

  • SEPERTI DALAM VIDEO GAME

    "Ini adalah pertandingan yang sangat penting dalam rangkaian akhir musim ini. Ini seperti dalam video game, yang akan memungkinkan kita melaju ke level berikutnya, untuk bertanding dalam pertandingan-pertandingan terbaik dalam olahraga ini. Kita harus membuktikan di lapangan bahwa kita mempertahankan semua yang telah kita lalui dan bangun, semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini harus dilakukan melawan tim yang tangguh; Udinese bukan lagi tim seperti di leg pertama atau di Piala, mereka telah menemukan keseimbangan dan bermain secara fisik. Saat menghadapi tim-tim seperti ini, semuanya bergantung pada kita dan apakah kita mampu mengunggulkan kualitas kita. Penguasaan bola pertama menjadi krusial, karena itu akan menghabiskan waktu lawan. Kami memilih untuk bermain dengan tiga pemain yang memiliki teknik dan mampu melewati lawan: kita lihat apakah kami bisa mengarahkan pertandingan ke arah itu."

  • SERANGAN TANPA PENYERANG

    "Diperlukan keseimbangan, pergerakan posisi yang terus-menerus, sekaligus menjaga keteraturan di lapangan, secara lancar dan dinamis, yang memang sulit dilakukan. Pertandingan Bayern melawan Atalanta telah mengajarkan kita banyak hal baru dalam hal ini. Jika kita selalu berada dalam jumlah yang tepat, kita tidak akan kebobolan gol dari Davis yang pandai mengarahkan bola ke sana dan membuat sulit bagi kita untuk mengatur kembali barisan pertahanan. Yang menjadi kunci adalah mereka harus memahami bahwa pertandingan bisa berubah dalam sekejap dan kita adalah pihak yang bisa menentukan hasil pertandingan ini. Jadi, semuanya tergantung pada kita."

  • PILIHAN CONCEICAO

    "Itu adalah keputusan yang harus mereka ambil. Yang terpenting adalah bahwa jalannya pertandingan bisa berubah dalam sekejap. Dan kami adalah pihak yang bisa menentukan momen itu."

