Juventus, sinyal penting dari Aston Villa terkait Dibu Martinez

Direktur Utama Giovanni Carnevali sedang bekerja di belakang layar dengan memanfaatkan hubungan baiknya dengan lingkaran terdekat kiper asal Argentina tersebut. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang tepat untuk langkah penentu pada akhir Juli, sementara sang pemain dilaporkan telah ditawari kontrak tiga tahun senilai 5 juta per musim ditambah bonus.





Martinez, yang sudah berniat meninggalkan Birmingham musim panas lalu, menyambut baik kepindahannya ke Turin. Kiper tersebut dikabarkan terpesona oleh proyek teknis Luciano Spalletti, yang menganggapnya sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang berkat reputasinya di kancah internasional dan kepemimpinannya di ruang ganti.



