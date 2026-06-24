Juventus terus gencar mengejar Emiliano “Dibu” Martinez dan mendapatkan sinyal positif pertama dari Aston Villa, yang telah menurunkan harga permintaan dari 15 menjadi 10 juta euro ditambah bonus, seperti dilaporkan Tuttosport. Ini merupakan langkah maju yang penting, namun belum cukup untuk menuntaskan kesepakatan tersebut.
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Juventus, sinyal penting dari Aston Villa terkait Dibu Martinez
Direktur Utama Giovanni Carnevali sedang bekerja di belakang layar dengan memanfaatkan hubungan baiknya dengan lingkaran terdekat kiper asal Argentina tersebut. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang tepat untuk langkah penentu pada akhir Juli, sementara sang pemain dilaporkan telah ditawari kontrak tiga tahun senilai 5 juta per musim ditambah bonus.
Martinez, yang sudah berniat meninggalkan Birmingham musim panas lalu, menyambut baik kepindahannya ke Turin. Kiper tersebut dikabarkan terpesona oleh proyek teknis Luciano Spalletti, yang menganggapnya sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang berkat reputasinya di kancah internasional dan kepemimpinannya di ruang ganti.
Jika kesepakatan tidak tercapai, alternatif utama tetaplah Guglielmo Vicario. Namun, kiper Tottenham tersebut diperkirakan bernilai lebih tinggi, sekitar 20 juta euro, dan tidak sepenuhnya meyakinkan staf teknis seperti halnya kiper asal Argentina itu.
Tidak ada perkembangan yang diharapkan dalam waktu dekat: Martinez sedang fokus pada Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat dan untuk sementara menunda semua pembicaraan terkait bursa transfer. Namun, Juventus telah menyusun strateginya dan berencana untuk kembali gencar beraksi setelah turnamen tersebut berakhir.