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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, simak pernyataan Maifredi: "Vlahovic lebih hebat daripada Sorloth"

Juventus
Serie A
D. Vlahovic
A. Soerloth

Mantan pelatih itu membahas bursa transfer Juventus

Gigi Maifredi, mantan pelatih Juventus, dalam wawancara dengan Maracanà di TMW Radio, membahas bursa transfer Juventus.


TENTANG YILDIZ, YANG MENARIK PERHATIAN DI PREMIER LEAGUE

"Juve tidak boleh melepas pemain bintangnya. Menjualnya dengan tawaran 100 juta? Saya berbicara sebagai seorang penggemar, ketika Anda memiliki pemain hebat, Anda tidak boleh kehilangan dia, jika Anda adalah tim besar. Juve tidak boleh tergoda oleh angka berapa pun untuk salah satu dari sedikit pemain bintang di Italia. Jika Anda menjualnya, Anda tidak boleh lagi menganggap diri sebagai tim yang bisa memiliki target-target penting."


  • TENTANG SORLOTH DAN VLAHOVIC

    "Bagi saya, Vlahovic lebih hebat. Saya yakin Vlahovic lebih hebat. Kehilangan dia tanpa mendapatkan apa-apa dan malah menghabiskan uang untuk pemain yang bahkan bukan pemain inti di Atletico."




    • Iklan

  • TENTANG STRATEGI

    "Juve tidak punya waktu untuk mengembangkan pemain; mereka membutuhkan pemain yang sudah matang. Untuk memperkuat tim, seperti yang dikatakan Spalletti, dibutuhkan pemain yang telah membuktikan diri mampu bersaing."