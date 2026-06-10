Juventus, simak pernyataan Maifredi: "Vlahovic lebih hebat daripada Sorloth"

Gigi Maifredi, mantan pelatih Juventus, dalam wawancara dengan Maracanà di TMW Radio, membahas bursa transfer Juventus.





TENTANG YILDIZ, YANG MENARIK PERHATIAN DI PREMIER LEAGUE

"Juve tidak boleh melepas pemain bintangnya. Menjualnya dengan tawaran 100 juta? Saya berbicara sebagai seorang penggemar, ketika Anda memiliki pemain hebat, Anda tidak boleh kehilangan dia, jika Anda adalah tim besar. Juve tidak boleh tergoda oleh angka berapa pun untuk salah satu dari sedikit pemain bintang di Italia. Jika Anda menjualnya, Anda tidak boleh lagi menganggap diri sebagai tim yang bisa memiliki target-target penting."



