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cm grafica fofana milan 2025 26 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus setelah penolakan Kessie: opsi Fofana, Brozovic, atau solusi internal

Juventus
Transfers
F. Kessie
Y. Fofana
M. Brozovic

Setelah terhentinya negosiasi untuk pemain Pantai Gading itu, Juventus harus mencari gelandang lain

Kecuali ada kejutan besar yang saat ini tampaknya tidak mungkin terjadi, negosiasi antara Juventus dan Franck Kessié berakhir tanpa hasil. Mantan gelandang AC Milan itu, yang berstatus bebas transfer setelah berakhirnya hubungan dengan Al-Ahli, tidak menerima angka yang ditawarkan Juventus: gaji dan terutama bonus dinilai tidak cukup oleh pemain Pantai Gading itu beserta rombongannya. Manajemen Si Nyonya Tua pada dasarnya harus memulai lagi dari nol dalam perburuan gelandang yang diinginkan Luciano Spalletti untuk memberi lebih banyak pengalaman dan kualitas pada lini tengah Juventus. Dengan tiga hari tersisa sebelum penutupan bursa transfer (Selasa pukul 20.00 penutupan), mencari solusi alternatif selain Kessié bagi Juventus bukan perkara mudah.


Mengingat sulitnya, dari sisi biaya dan waktu, untuk memulai negosiasi dengan klub mana pun demi mendapatkan gelandang penting, dan dengan demikian mengesampingkan hipotesis itu, Juventus hanya memiliki tiga jalan keluar: solusi internal, membeli pemain surplus (mungkin pemain yang dicoret dari skuad) dari tim lain, atau merekrut pemain bebas transfer.

  • Douglas Luiz dan Koopmeiners

    Opsi pertama, yakni dari internal, mengarah ke dua pemain: Douglas Luiz dan Teun Koopmeiners, untuk bergantian dengan Manuel Locatelli dan Khephren Thuram, ketika ia kembali tersedia, dengan Weston McKennie yang berguna sebagai pemain serbabisa. Untuk Douglas Luiz, Spalletti percaya kepadanya dan telah menyampaikan pandangan positif terkait kelanjutannya. Tidak datangnya seorang pemain besar (Kessié atau siapa pun itu) akan menambah menit bermain dan tanggung jawab gelandang asal Brasil tersebut. Kurang lebih hal yang sama juga berlaku untuk Koopmeiners: gelandang Belanda itu, yang baru melewati dua musim negatif, sepanjang musim panas berada di pasar transfer, tetapi tanpa muncul solusi yang menguntungkan, baik untuk dirinya maupun klub. Tanpa kedatangan gelandang baru, dan dengan kepergian Miretti, bagi pemain Belanda itu akan terbuka peluang ketiga untuk akhirnya membuktikan bahwa ia layak bermain untuk Juventus.


    • Iklan

  • FOFANA

    Terkait pemain surplus, nama pertama adalah Youssouf Fofana, yang saat ini berada di luar skuad AC Milan. Gelandang Prancis itu bisa mengisi kekosongan tersebut dalam skuad Juventus, mungkin dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. AC Milan juga memantau pemain surplus Juventus: impian Amorim adalah pemain seperti Nico Gonzalez, tetapi ia menginginkan seorang bek tengah (Gatti?). Ke arah itu, menurut Tuttosport, bukan tidak mungkin kedua klub bisa merancang pertukaran pada jam-jam terakhir bursa transfer.


  • BROZOVIC

    Dan akhirnya ada para pemain bebas transfer, di antaranya yang paling menonjol adalah Marcelo Brozovic, mantan pemain Inter asal Kroasia, kelahiran 1992, berstatus bebas setelah menjalani pengalaman tiga tahun di Al-Nassr. Pada pertengahan Agustus, pihak yang mewakilinya mencoba menjalin kontak dengan CEO Carnevali, dengan menawarkan sang pemain kepada Juventus. Sekitar Ferragosto, tidak ada yang terwujud karena Juventus sangat serius mengejar Kessié. Lalu sekarang?


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