Daftar hal yang tidak berjalan di bursa transfer sangat panjang. Pertama-tama ada persoalan kiper, yang kini mulai mengambil bentuk yang surreal. Setelah sempat mempertimbangkan Alisson, Svilar, dan Dibu Martinez, serta selalu menempatkan Vicario sebagai alternatif, Juventus tiba-tiba beralih ke Suzuki, sebuah kesepakatan yang pada titik tertentu menjadi rumit hingga akhirnya batal. Dalam beberapa jam terakhir rumor berbicara soal kembali mengejar Martinez, tetapi faktanya pada 16 Agustus, sepekan sebelum pekan pertama liga, Juventus masih belum memiliki kiper utama baru. Padahal itu seharusnya menjadi hal pertama yang ditangani di bursa transfer.





Selain itu, masih belum ada regista di lini tengah, dan tampaknya Juventus bisa saja kembali pada upaya mendaur ulang Douglas Luiz. Dan juga masih belum ada pelapis Vlahovic, yang bukan Kolo Muani. Penyerang Prancis itu adalah penyerang yang bagus, dan juga rekrutan yang bagus, tetapi ia suka bergerak di seluruh lini serang, ia bukan penyerang tengah kotak penalti.





Terakhir, ada bab pemain surplus: Openda sudah dibereskan, di skuad Juventus masih ada deretan panjang pemain yang ingin dilepas klub, tetapi karena berbagai masalah (biaya transfer terlalu tinggi, gaji terlalu tinggi, kurangnya peminat) berisiko sulit ditempatkan: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova, dan David.



















