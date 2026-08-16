Tinggal sepekan lagi menuju debut Juventus di Serie A 2026-27. Pada Minggu 23 Agustus pukul 18.30, Juventus asuhan Luciano Spalletti akan bertandang ke markas Frosinone dalam laga resmi pertama musim baru. Besok Juve akan memainkan laga uji coba musim panas terakhirnya, dengan pertandingan internal melawan Juventus Next Gen, lalu hitung mundur menuju Minggu depan akan resmi dimulai. Tujuh hari jelang debut, mari kita lihat apa yang berjalan baik dan apa yang belum berjalan baik di Juventus, baik di lapangan maupun dalam urusan bursa transfer.
Diterjemahkan oleh
Juventus seminggu menjelang kick-off: apa yang berjalan dan apa yang tidak berjalan, antara lapangan dan bursa transfer
LAPANGAN, APA YANG BERJALAN BAIK
Pertahanan Juventus bekerja dengan baik, lini tengah dan lini depan kurang. Dalam semua laga uji coba yang dijalani, Juventus memberikan sangat sedikit peluang kepada lawan, dan dalam enam laga uji coba hanya kebobolan gol (dua) saat melawan Inter. Di lini tengah, Douglas Luiz menjadi salah satu yang terbaik pada pramusim ini dan, kecuali ada kejutan, berada di jalur untuk dipertahankan. Kepribadian dan efektivitas yang ditunjukkan rekrutan anyar Celik juga bagus, sementara di lini depan yang paling berbahaya dan paling berinisiatif adalah Conceicao.
LAPANGAN, APA YANG TIDAK BERFUNGSI
Pos penjaga gawang menjadi titik lemah, terutama terkait Di Gregorio. Baik dia maupun Perin memang jarang mendapat ancaman berarti dari lawan, tetapi mantan pemain Monza itu kebobolan dua-satunya gol yang diterima Juventus pada pramusim, saat melawan Inter, dengan dua faktor yang memberatkan: pada gol Dimarco ia terlambat menjatuhkan diri, sedangkan pada gol Diouf ia mencoba melakukan penyelamatan yang kikuk hingga nyaris mengirim bola ke gawang dengan usahanya sendiri. Kerja sama antara Alajbegovic dan Yildiz juga masih perlu dimatangkan: risikonya, keduanya bisa saling menginjak wilayah permainan masing-masing karena sama-sama suka beroperasi di area lapangan yang sama. Terakhir, ada masalah yang sesungguhnya, yang juga dimiliki Juventus musim lalu: tidak ada penyerang tengah murni di kotak penalti, dan Kolo Muani bukan tipe seperti itu.
Bursa transfer, apa yang berjalan baik
Juventus bergerak dengan baik terutama di lini pertahanan, di mana Celik dan Lucumí menjadi dua kepastian. Mantan pemain Roma itu dipilih karena fleksibilitas dan kemampuan bermain di beberapa peran, karakteristik yang sangat disukai para pelatih. Sementara mantan pemain Bologna tersebut adalah rekrutan yang menjamin fisik dan pengalaman, serta melengkapi daftar bek tengah berkaki kiri, dengan di atas kertas menawarkan jaminan yang lebih baik dibandingkan Kelly. Terakhir, Alajbegovic merupakan rekrutan prospektif yang sangat penting, dan dia adalah tipe pemain yang juga mampu kembali membangkitkan antusiasme para suporter, yang dalam beberapa tahun terakhir kecewa oleh banyak pembelian mahal namun mengecewakan.
BURSA TRANSFER, APA YANG TAK BERJALAN
Daftar hal yang tidak berjalan di bursa transfer sangat panjang. Pertama-tama ada persoalan kiper, yang kini mulai mengambil bentuk yang surreal. Setelah sempat mempertimbangkan Alisson, Svilar, dan Dibu Martinez, serta selalu menempatkan Vicario sebagai alternatif, Juventus tiba-tiba beralih ke Suzuki, sebuah kesepakatan yang pada titik tertentu menjadi rumit hingga akhirnya batal. Dalam beberapa jam terakhir rumor berbicara soal kembali mengejar Martinez, tetapi faktanya pada 16 Agustus, sepekan sebelum pekan pertama liga, Juventus masih belum memiliki kiper utama baru. Padahal itu seharusnya menjadi hal pertama yang ditangani di bursa transfer.
Selain itu, masih belum ada regista di lini tengah, dan tampaknya Juventus bisa saja kembali pada upaya mendaur ulang Douglas Luiz. Dan juga masih belum ada pelapis Vlahovic, yang bukan Kolo Muani. Penyerang Prancis itu adalah penyerang yang bagus, dan juga rekrutan yang bagus, tetapi ia suka bergerak di seluruh lini serang, ia bukan penyerang tengah kotak penalti.
Terakhir, ada bab pemain surplus: Openda sudah dibereskan, di skuad Juventus masih ada deretan panjang pemain yang ingin dilepas klub, tetapi karena berbagai masalah (biaya transfer terlalu tinggi, gaji terlalu tinggi, kurangnya peminat) berisiko sulit ditempatkan: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova, dan David.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami