Juventus terus berlatih untuk menatap laga tandang Minggu malam melawan Sassuolo. Kabar baik untuk Luciano Spalletti datang dari Pape Sarr, yang untuk pertama kalinya sejak kedatangannya menjalani sebagian sesi latihan bersama tim. Gelandang Senegal itu sedang memulihkan diri dari beberapa keluhan ringan yang dibawanya dari Tottenham dan bisa saja merespons secara positif panggilan pertamanya sejak tiba di Continassa. Sementara itu, Weston McKennie dan Andrea Cambiaso berlatih terpisah dan peluang mereka untuk pulih jelang laga di Mapei Stadium lebih sulit.





Sarr berpeluang masuk skuad untuk laga hari Minggu, sementara pemain Amerika itu dan sang pemain sayap masih sangat diragukan untuk menghadapi Sassuolo dan justru bisa kembali untuk laga Kamis depan di Europa League melawan Nijmegen.