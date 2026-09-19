Kemudian, tentang Spalletti: "Dia banyak membantu saya, itu adalah pertandingan pertama saya dan saya sempat cedera selama tiga bulan, dia berusaha memberi saya saran soal posisi, bola, tentang bagaimana menutup area permainan dan dia membantu saya di antara babak pertama dan kedua".





Terakhir, tentang Guglielmo Vicario, rekan setimnya juga di Tottenham: "Dia membantu saya - lapor Tuttosport -. Saya mulai belajar bahasa Italia dan dia memberi saya banyak sekali saran".