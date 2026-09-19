Pape Sarr, gelandang Juventus yang bermain baik saat kalah dari Sassuolo di liga maupun saat menang atas NEC di Liga Europa, berbicara kepada Sky padamalam jelang laga melawan Atalanta, yang dijadwalkan besok pukul 18.00 di Allianz Stadium, Turin: "Saya pikir ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, tetapi kami sudah mempersiapkannya dengan baik dan kami tentu akan siap untuk Minggu malam. Kami punya peluang besar dan kesempatan untuk memenangkan pertandingan".
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Juventus, Sarr: "Inilah hal yang Spalletti beri saran kepada saya"
Kemudian, tentang Spalletti: "Dia banyak membantu saya, itu adalah pertandingan pertama saya dan saya sempat cedera selama tiga bulan, dia berusaha memberi saya saran soal posisi, bola, tentang bagaimana menutup area permainan dan dia membantu saya di antara babak pertama dan kedua".
Terakhir, tentang Guglielmo Vicario, rekan setimnya juga di Tottenham: "Dia membantu saya - lapor Tuttosport -. Saya mulai belajar bahasa Italia dan dia memberi saya banyak sekali saran".
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