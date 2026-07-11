Juventus, resmi: perpanjangan kontrak dan wewenang yang lebih besar bagi Claudio Chiellini

Sebagaimana diumumkan oleh Juventus, Claudio Chiellini telah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2028 sebagai Kepala Bidang Next Gen, sekaligus memperluas lingkup tanggung jawabnya.





Selain Next Gen, Chiellini juga akan mengawasi tim U-20 dan tim U-18 yang baru, dengan tujuan untuk semakin mengintegrasikan dan mengembangkan jalur pertumbuhan para talenta Juventus.





Perannya sangat sentral — demikian dijelaskan klub Bianconero — dalam mengkonsolidasikan sistem teknis dan organisasi yang mampu mendampingi para pemain muda di setiap fase perjalanan mereka, sehingga mendukung kesinambungan, identitas, dan persiapan bertahap menuju sepak bola profesional.



