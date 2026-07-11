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Claudio Chiellini Il Bianconero
Gianluca Minchiotti

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Juventus, resmi: perpanjangan kontrak dan wewenang yang lebih besar bagi Claudio Chiellini

Juventus
Juventus Next Gen
Serie A

Perubahan dalam jajaran manajemen sektor pemuda Juventus

Sebagaimana diumumkan oleh Juventus, Claudio Chiellini telah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2028 sebagai Kepala Bidang Next Gen, sekaligus memperluas lingkup tanggung jawabnya.


Selain Next Gen, Chiellini juga akan mengawasi tim U-20 dan tim U-18 yang baru, dengan tujuan untuk semakin mengintegrasikan dan mengembangkan jalur pertumbuhan para talenta Juventus.


Perannya sangat sentral — demikian dijelaskan klub Bianconero — dalam mengkonsolidasikan sistem teknis dan organisasi yang mampu mendampingi para pemain muda di setiap fase perjalanan mereka, sehingga mendukung kesinambungan, identitas, dan persiapan bertahap menuju sepak bola profesional.


  • Berikut ini adalah kabar terbaru lainnya yang diumumkan oleh Juventus terkait sektor akademi. Perjalanan karier Massimiliano Scaglia pun berlanjut dengan prinsip kesinambungan, setelah ia memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2028 sebagai Kepala Akademi, memimpin divisi yang mencakup tim-tim dari U-17 hingga U-7.


    Di sisinya, Davide Bellotto akan terus bekerja, yang diperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2028 sebagai Manajer Pemuda U13 hingga U7, untuk mendukung pengembangan sektor pemuda dan pertumbuhan para pemain termuda.


    Penetapan struktur baru ini menegaskan komitmen Klub untuk berinvestasi secara penuh pada Sektor Pemuda, dengan mengutamakan kompetensi, kesinambungan, dan visi di bidang yang sangat penting bagi masa kini dan masa depan Juventus.


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