Menurut Fabrizio Romano di X, potensi transfer yang membawa Martinez ke Italia resmi batal. Romano mengungkapkan bahwa "Juventus dan kubu Dibu Martínez melakukan pembicaraan langsung malam ini: kesepakatan resmi batal."

Pakar transfer ternama itu menjelaskan bahwa "perbedaan pada harga yang diminta Aston Villa dianggap terlalu tinggi", yang membuat klub Italia itu akhirnya meninggalkan meja perundingan secara permanen. Juventus semula memandang pemain Argentina itu sebagai target utama mereka untuk menyelesaikan masalah di posisi penjaga gawang. Namun, Aston Villa tetap kukuh pada valuasi mereka, dengan kabar bahwa mereka meminta biaya tetap £8,5 juta tanpa add-on, yang pada akhirnya menjadi titik patah mutlak bagi calon transfer tersebut.



