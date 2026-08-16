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Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images
Moataz Elgammal

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Juventus resmi mengakhiri perburuan Martinez dan mengidentifikasi pengganti dari Premier League

Transfers
E. Martinez
G. Vicario
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Juventus
Premier League

Juventus secara resmi telah mengakhiri perburuan mereka terhadap kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, setelah gagal mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Raksasa Italia itu telah sepenuhnya menutup bab terkait kiper internasional Argentina tersebut, membatalkan potensi kepindahan itu karena tuntutan finansial yang berlebihan, sehingga memaksa mereka segera menjajaki opsi alternatif sebelum bursa transfer ditutup.

  • Transfer Martinez batal terealisasi

    Menurut Fabrizio Romano di X, potensi transfer yang membawa Martinez ke Italia resmi batal. Romano mengungkapkan bahwa "Juventus dan kubu Dibu Martínez melakukan pembicaraan langsung malam ini: kesepakatan resmi batal."

    Pakar transfer ternama itu menjelaskan bahwa "perbedaan pada harga yang diminta Aston Villa dianggap terlalu tinggi", yang membuat klub Italia itu akhirnya meninggalkan meja perundingan secara permanen. Juventus semula memandang pemain Argentina itu sebagai target utama mereka untuk menyelesaikan masalah di posisi penjaga gawang. Namun, Aston Villa tetap kukuh pada valuasi mereka, dengan kabar bahwa mereka meminta biaya tetap £8,5 juta tanpa add-on, yang pada akhirnya menjadi titik patah mutlak bagi calon transfer tersebut.


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  • zion-suzuki(C)Getty Images

    Villa amankan Suzuki

    Mandeknya negosiasi membuat Martinez kini sangat mungkin bertahan di Aston Villa. Namun, statusnya sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan tiba-tiba berada dalam ancaman serius. Aston Villa bergerak tegas di bursa transfer untuk menyepakati kesepakatan besar bagi kiper Parma Zion Suzuki, dengan membajak rencana transfernya ke Paris Saint-Germain pada saat-saat terakhir.

    Aston Villa akan membayar €30 juta sebagai biaya awal untuk pemain internasional Jepang yang sangat dipuji tersebut, dengan nilainya berpotensi naik menjadi €35 juta melalui bonus. Suzuki menjalani kampanye Piala Dunia yang gemilang dan tanpa ragu akan berharap menjadi starter, sehingga Martinez menghadapi persaingan tak terduga untuk mendapatkan menit bermain sebagai starter di bawah Unai Emery musim ini.

  • Vicario muncul sebagai alternatif

    Setelah transfer Martinez dipastikan kolaps, Juventus dengan cepat mengalihkan perhatian mereka kepada kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario. Romano mencatat di X bahwa "Juventus are proceeding on Vicario deal" saat mereka sangat membutuhkan penjaga gawang utama yang baru. Laporan dari Italia menunjukkan bahwa pembicaraan melaju cepat, dengan Juventus berhasil menegosiasikan kepindahan pinjaman yang disertai kewajiban untuk membeli.

    Vicario benar-benar kehilangan tempatnya di Tottenham Hotspur di bawah Roberto De Zerbi, yang lebih memilih Antonin Kinsky di bawah mistar. Kiper Italia itu memandang kepulangan ke Serie A sebagai peluang sempurna untuk menghidupkan kembali kariernya yang mandek dan mendapatkan waktu bermain reguler.

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    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Juventus kini akan bergerak cepat untuk menuntaskan dokumen untuk Vicario, dengan harapan bisa menjadwalkan tes medisnya di Italia sesegera mungkin. Sementara itu, Martinez harus segera mengalihkan kembali fokusnya ke tugas domestik, saat ia bersiap berjuang memperebutkan tempatnya ketika Aston Villa menjamu Brighton & Hove Albion pada hari Minggu.