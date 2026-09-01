Lahir pada 2002, Pape Matar Sarr akan berusia 24 tahun pada pertengahan September. Ia berasal dari Senegal, tetapi sudah bermain di Eropa sejak beberapa tahun lalu: pertama di Prancis lalu di Inggris.





Yang membawanya ke Eropa dari Generation Foot adalah Metz pada 2020. Di sana Sarr berkembang dan pada musim pertamanya di Ligue 1 ia mencetak 3 gol dalam 22 penampilan, lalu bermain lebih banyak lagi pada musim kedua: 33 kali, dengan catatan satu gol dan tiga assist.





Pada musim panas 2022 datang panggilan dari Tottenham, tempat Sarr pada awalnya sangat minim mendapat ruang bermain. Namun, dalam tiga musim berikutnya, pemain muda Senegal itu menjadi elemen penting Spurs baik di Premier League maupun di Eropa, termasuk dalam laju yang pada 2025 membawa klub Inggris itu menjuarai Liga Europa: di sana Pape mencatatkan 13 penampilan dengan mencetak dua gol.



















