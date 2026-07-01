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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, rekor Yildiz dan Ekhator: dua pemain termuda yang telah tampil setidaknya 50 kali di Serie A

Juventus
Serie A
K. Yildiz
J. Ekhator

Kenan Yildiz dan Jeff Ekhator adalah dua pemain termuda yang telah tampil setidaknya dalam 50 pertandingan selama dua musim terakhir Serie A: Yildiz telah tampil dalam 71 pertandingan (semua bersama Juventus), sedangkan Ekhator dalam 54 pertandingan (semua bersama Genoa), menurut laporan Opta Paolo.

  • Mulai musim depan, Jeff Ekhator (lahir pada 11/11/2006) dan Kenan Yildiz (lahir pada 4/5/2005) akan sama-sama membela Juventus. Data statistiknya menarik: Juve mengincar para pemain muda terbaik di liga.


    Juve telah membeli Ekhator seharga 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka, yang dinilai senilai 5 juta, dari Genoa.




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