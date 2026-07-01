Juventus, rekor Yildiz dan Ekhator: dua pemain termuda yang telah tampil setidaknya 50 kali di Serie A

Mulai musim depan, Jeff Ekhator (lahir pada 11/11/2006) dan Kenan Yildiz (lahir pada 4/5/2005) akan sama-sama membela Juventus. Data statistiknya menarik: Juve mengincar para pemain muda terbaik di liga.





Juve telah membeli Ekhator seharga 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka, yang dinilai senilai 5 juta, dari Genoa.











