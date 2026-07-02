Juventus, Puczka resmi bergabung dengan Genoa: rinciannya

Pernyataan tersebut berlanjut: "Transaksi ini menghasilkan dampak ekonomi positif sebesar sekitar € 5,4 juta, setelah dikurangi biaya tambahan sebesar € 0,6 juta. Perlu dicatat bahwa pada tanggal 1 Juli 2026, sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers terkait, juga telah dicapai kesepakatan dengan pihak yang sama mengenai akuisisi, secara definitif, hak atas penampilan olahraga pemain sepak bola Jeff Osayuki Ekhator, dengan imbalan tetap sebesar € 16 juta. Kedua transaksi yang disebutkan di atas menimbulkan selisih pembayaran yang harus ditanggung oleh Juventus—berdasarkan selisih antara nilai pembayaran tetap—sebesar sekitar € 10 juta; transaksi-transaksi tersebut—berdasarkan analisis awal—dapat dikategorikan sebagai terpisah dan berbeda baik dari segi kontrak maupun substansi. Penilaian mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi tersebut akan dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahunan per 30 Juni 2026."















