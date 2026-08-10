Secara paralel, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, hubungan antara kedua klub juga bisa membuka jalan untuk operasi lain: Jonathan David. Penyerang Kanada itu, memang, termasuk di antara pemain yang dipertimbangkan Juventus untuk dilepas demi membiayai kedatangan penyerang baru. PSG bisa menjadi solusi konkret, juga mengingat kebutuhan untuk memperkuat lini serang setelah kepergian Gonçalo Ramos.





Luis Campos juga disebut mendorong perekrutan David, karena dia mengenal sang pemain dengan baik setelah membawanya ke Lille. Yang masih harus dipahami adalah formula dari operasi tersebut: Juventus menilai nilai transfer pemain Kanada itu antara 20 hingga 30 juta euro dan lebih memilih penjualan permanen, sementara kemungkinan peminjaman tidak dikesampingkan. Suzuki dan David dengan demikian bisa menjadi dua bab dalam pembicaraan yang sama antara Juventus dan PSG.



