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Franco BaresiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, penghormatan untuk Baresi di layar raksasa dan spanduk

Juventus
AC Milan

Di tribun, penghormatan dari suporter Juventus untuk mengenang mantan kapten AC Milan: "7-3-90, terima kasih Baresi"

Beberapa menit sebelum big match antara Juventus dan AC Milan, seluruh Allianz Stadium bersatu untuk mengenang Franco Baresi. Di layar raksasa muncul foto legenda AC Milan tersebut, yang meninggal dunia pada 31 Juli lalu dalam usia 66 tahun. Suporter Juventus dan AC Milan larut dalam tepuk tangan panjang penuh haru.


  • Di tribune juga muncul sebuah spanduk dengan makna khusus: "7-3-90, terima kasih Baresi". Rujukannya adalah pada 7 Maret 1990, ketika Mechelen dan Milan berhadapan di Heysel pada perempat final Piala Champions. Sebelum pertandingan, Baresi, didampingi petinggi Milan Paolo Taveggia, ingin memberikan penghormatan kepada para korban tragedi yang terjadi di stadion yang sama lima tahun sebelumnya, meski UEFA dan otoritas Belgia tidak mengizinkan inisiatif tersebut. Baresi membawa 39 mawar merah, satu untuk masing-masing orang yang kehilangan nyawa pada 29 Mei 1985 sebelum final Piala Champions antara Juventus dan Liverpool. Sebuah gestur yang tetap diingat para suporter Juventus.




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