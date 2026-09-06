Juventus, penghormatan untuk Baresi di layar raksasa dan spanduk

Di tribune juga muncul sebuah spanduk dengan makna khusus: "7-3-90, terima kasih Baresi". Rujukannya adalah pada 7 Maret 1990, ketika Mechelen dan Milan berhadapan di Heysel pada perempat final Piala Champions. Sebelum pertandingan, Baresi, didampingi petinggi Milan Paolo Taveggia, ingin memberikan penghormatan kepada para korban tragedi yang terjadi di stadion yang sama lima tahun sebelumnya, meski UEFA dan otoritas Belgia tidak mengizinkan inisiatif tersebut. Baresi membawa 39 mawar merah, satu untuk masing-masing orang yang kehilangan nyawa pada 29 Mei 1985 sebelum final Piala Champions antara Juventus dan Liverpool. Sebuah gestur yang tetap diingat para suporter Juventus.











