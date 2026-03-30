Juventus, Ottolini soal Manuel Ugarte dari Manchester United

Nama baru muncul dalam perburuan pemain tengah Juventus. Si Bianconeri dikabarkan sedang mengincar Manuel Ugarte. Pemain timnas Uruguay kelahiran 2001 ini terikat kontrak hingga Juni 2029 bersama Manchester United, yang memberinya gaji bersih sebesar 4 juta euro per tahun.





Bergabung pada musim panas 2024 dengan biaya 50 juta euro dari PSG (yang setahun sebelumnya membelinya seharga 10 juta euro lebih mahal dari Sporting Lisbon), sejak saat itu ia telah tampil dalam 68 pertandingan bersama The Red Devils, mencetak 2 gol, memberikan 6 assist, dan menerima 16 kartu kuning.



