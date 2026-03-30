Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

Juventus, Ottolini memantau Manuel Ugarte dari Manchester United: Galatasaray mengincar Koopmeiners

Direktur olahraga Juventus sedang mengamati gelandang asal Uruguay tersebut.

Nama baru muncul dalam perburuan pemain tengah Juventus. Si Bianconeri dikabarkan sedang mengincar Manuel Ugarte. Pemain timnas Uruguay kelahiran 2001 ini terikat kontrak hingga Juni 2029 bersama Manchester United, yang memberinya gaji bersih sebesar 4 juta euro per tahun.


Bergabung pada musim panas 2024 dengan biaya 50 juta euro dari PSG (yang setahun sebelumnya membelinya seharga 10 juta euro lebih mahal dari Sporting Lisbon), sejak saat itu ia telah tampil dalam 68 pertandingan bersama The Red Devils, mencetak 2 gol, memberikan 6 assist, dan menerima 16 kartu kuning.


    La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa direktur olahraga Juventus, Marco Ottolini, akan mengamati Ugarte dalam laga persahabatan antara Aljazair dan Uruguay pada Selasa malam di Stadion Torino, serta mencatat beberapa hal sebagai persiapan untuk perombakan lini tengah yang telah disepakati bersama Spalletti.


    Juve sudah menyukainya sejak ia bermain di Portugal: dalam beberapa tahun terakhir, Bianconeri telah beberapa kali mencoba meminjamnya, pertama dari PSG dan kemudian dari Manchester United.

    Sambil menunggu hasil akhir kompetisi Liga Champions, ia bisa menjadi opsi jika pemain Belanda Teun Koopmeiners hengkang, yang sedang diburu oleh Galatasaray di Turki.



  • ANAK-ANAK YANG MENURUTI JEJAK ORANG TUA

    Di tim nasional yang dilatih oleh Vladimir Petkovic dan Marcelo Bielsa, terdapat dua pemain yang mengikuti jejak ayah mereka: kiper Luca Zidane di timnas Aljazair dan gelandang Nicolas Fonseca di timnas Uruguay, keduanya lahir pada tahun 1998, saat ayah mereka masih bermain di Italia.

Friendlies
Algeria crest
Algeria
ALG
Uruguay crest
Uruguay
URU